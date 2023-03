LA LOCOMOTIVA D'EUROPA SI È INGOLFATA – DOPO LO SCIOPERO DEI TRASPORTI DI LUNEDÌ, CHE HA BLOCCATO LA GERMANIA, SI ANNUNCIANO ALTRE PROTESTE. LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DEGLI STATALI È IN STALLO: I SINDACATI CHIEDONO 650 EURO IN PIÙ AL MESE, PER ADEGUARE GLI STIPENDI ALL'INFLAZIONE – INTANTO IL GOVERNO SCHOLZ È PARALIZZATO DALLE LITI TRA VERDI E LIBERALI. E IERI, IN UNA BERLINO BLINDATA PER IL TIMORE DI CONTESTAZIONI, È ARRIVATO RE CARLO III… – VIDEO