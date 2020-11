SE GRILLO TORNA A FARE TV, COSA RESTERÀ DEL M5S? - BEPPONE SAREBBE IN CONTATTO ANCHE CON SKY PER RIMETTERSI A FARE IL COMICO. BAUDO: ''VUOLE RITROVARE IL TEMPO IN CUI FACEVA RIDERE, GLI AUGURO DI RIUSCIRCI. 30 ANNI FA SCOPRII E LANCIAI UN RAGAZZO INTELLIGENTE, SPIRITOSO, UN COMICO NATURALE. LA TRASFORMAZIONE IN POLITICO NON ME LA SAREI ASPETTATA'' - LA SUA ''COMPILATION'' SU RAI2 NON È ANDATA BENE. OGGI RITROVEREBBE IL PUBBLICO DEI SUOI TOUR NEI PRIMI ANNI DUEMILA?