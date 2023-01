TRUMP E BIDEN: FUORI I SECONDI! – IL PUZZONE CONTINUA A MENARE SUL PRESIDENTE AMERICANO DOPO CHE DEI DOCUMENTI CLASSIFICATI SONO STATI TROVATI NELL’EX UFFICIO DI “SLEEPY JOE”: “PERCHÉ IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA NON HA ANNUNCIATO IL RITROVAMENTO DEI DOCUMENTI ALTAMENTE CLASSIFICATI PRIMA DELLE ELEZIONI? - MOLTI RIGUARDANO L'UCRAINA, DOVE HUNTER FACEVA SOLDI A PALATE..."

donald trump

(ANSA) - Donald Trump continua ad andare all'attacco di Joe Biden dopo la scoperta di documenti classificati in un suo ex ufficio. "I documenti di Biden sono altamente confidenziali, molti riguardano l'Ucraina, dove Hunter (il figlio, ndr) 'faceva soldi a palate' ed era finanziato dalla Cina, che diede 55 milioni a Biden, attraverso Penn (riferimento al think tank dove si trova l'ufficio) e probabilmente facile accesso", scrive sul suo social Truth.

joe biden inciampa sulla scaletta dell'air force one

Il tycoon ha anche chiesto "perché' il dipartimento di giustizia non ha annunciato il ritrovamento dei documenti altamente classificati nell'ufficio di Biden prima delle elezioni (di Midterm, ndr)?". L'ex presidente infine ha sottolineato che un vicepresidente, come fu Biden all'epoca cui risalgono le carte, "non puo' declassificare documenti".

documenti top secret trovati dall fbi a mar a lago trump biden