TRUMP DETTA LA LINEA: HA DETTO A NETANYAHU CHE VUOLE CHE ISRAELE CONCLUDA LA GUERRA A GAZA ENTRO IL SUO EVENTUALE RITORNO ALLA PRESIDENZA (GENNAIO 2025), QUALORA VINCESSE LE ELEZIONI - DA VERO SHOWMAN, TRUMP HA SFRUTTATO LA GAFFE DI JOE BIDEN (HA DETTO CHE I "FAN DI TRUMP SONO SPAZZATURA") FACENDOSI IMMORTALARE NELLA CABINA DI UN CAMION DELL'IMMONDIZIA CHE LO ASPETTAVA IN UN AEROPORTO NEL WISCONSIN…

donald trump sul camion dell immondizia 4

MEDIA, TRUMP A NETANYAHU 'FINE GUERRA A GAZA ENTRO GENNAIO'

Times of Israel, 'prima del suo eventuale ritorno a presidenza'

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che desidera che Israele concluda la guerra a Gaza entro il suo eventuale ritorno alla presidenza, qualora vincesse le elezioni. Lo hanno rivelato al Times of Israel due fonti a conoscenza della questione.

donald trump sul camion dell immondizia 5

Secondo un ex funzionario dell'amministrazione Trump e un funzionario israeliano, il messaggio è stato trasmesso per la prima volta quando il candidato repubblicano alla presidenza ha ospitato il premier israeliano nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, lo scorso luglio. Sebbene Trump abbia confermato pubblicamente di aver detto a Netanyahu di voler vedere Israele vincere rapidamente la guerra, le fonti che hanno parlato con il Times of Israel sono le prime a rivelare che a tale richiesta era stato associato un calendario preciso.

donald trump sul camion dell immondizia 6

TRUMP CAVALCA LA GAFFE DI BIDEN E SALE SU UN CAMION SPAZZATURA

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Da vero showman, Donald Trump ha sfruttato il passo falso di Joe Biden sui "fan di Trump spazzatura" facendosi immortalare nella cabina di un camion delle immondizie "Make Amerika Great Again" che lo aspettava in un aeroporto nel Wisconsin e rispondendo alle domande dei giornalisti.

donald trump sul camion dell immondizia 3

"Come vi sembra il mio camion della spazzatura? Questo camion è in onore di Kamala e Joe Biden", ha detto il tycoon, a cui non è stato chiesto dei suoi ripetuti riferimenti all'America come a un "bidone della spazzatura" per il mondo. La polemica è iniziata nel fine settimana quando al comizio di Trump al Madison Square Garden un comico ha definito Porto Rico "un'isola di spazzatura", mettendo sulla difensiva la campagna repubblicana. Tuttavia, la gaffe di Biden ha poi fornito all'ex presidente l'opportunità di fare la vittima.

donald trump sul camion dell immondizia 2 donald trump sul camion dell immondizia