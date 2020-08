TRUMP DEVE METTERSI IL CUORE IN PAC – IL PRESIDENTE È STATO ABBANDONATO ANCHE DAI MILIARDARI CHE LO AVEVANO SPONSORIZZATO IN PASSATO – SOLO 6 DEI 38 MEGA DONATORI CHE HANNO SOSTENUTO I SUPER PAC ALLINEATI AL PRESIDENTE HANNO SBORSATO SOLDI AL COMITATO “AMERICA FIRST” – NEL FRATTEMPO BIDEN HA RACCOLTO 45 MILIONI IN DONAZIONI ANONIME IN QUESTO CICLO, SETTE VOLTE PIÙ DI HILLARY…

i miliardari abbandonano trump articolo del new york times

Eliza Relman per “Business Insider”

Il presidente Donald Trump non riesce ad attirare il sostegno della maggior parte dei mega-donatori che hanno finanziato la sua campagna del 2016 e hanno continuato a donargli nel 2018, ha riferito il New York Times.

Solo 6 dei top 38 donatori che hanno versato soldi nei super PAC allineati a Trump negli ultimi due cicli hanno donato ad America First, il super PAC creato per raccogliere tutte le maggiori donazioni a favore della campagna 2020 di Trump, secondo quanto riportato dal Times.

donazioni di piu' di 500mila dollari ai super pac di trump

Fonti hanno riferito al Times che molti donatori erano preoccupati circa le reali possibilità di rielezione del presidente e che alcuni stavano reindirizzando i loro soldi a gruppi che lavorano per garantire la maggioranza del Senato repubblicano, cosa che è sempre più a rischio.

sheldon e miriam adelson 1

Sheldon e Miriam Adelson sono tra gli esempi più importanti. Gli Adelson hanno donato $ 20 milioni a Trump nel 2016 e $ 10 milioni nel 2018. Non hanno inviato denaro al presidente in questo ciclo – secondo quanto riferito, facendolo arrabbiare – ma quest’anno hanno donato $ 25 milioni a un PAC che sostiene i repubblicani al Senato. Il Times ha osservato che Sheldon Adelson aveva espresso preoccupazione nel sostenere pubblicamente la retorica anti-cinese di Trump, visti i principali interessi commerciali del magnate dei casinò in Asia.

sheldon e miriam adelson con benjamin netanyahu

Nel frattempo, Joe Biden, il presunto candidato democratico, ha raccolto ingenti somme da mega donatori. I super PAC Pro-Biden hanno raccolto finora un totale di $ 45 milioni in donazioni anonime in questo ciclo, secondo quanto riportato da Business Insider. Questa cifra è sette volte quella che i PAC allineati a Hillary Clinton hanno raccolto nell’intero ciclo 2016. A giugno il più grande PAC di Biden ha raccolto più del doppio di quanto abbia raccolto America First.

joe biden nominato candidato presidente per i democratici

I democratici hanno fatto sempre più campagne contro le donazioni anonime e alcuni, come la senatrice Elizabeth Warren, hanno vietato denaro aziendale per i PAC e hanno evitato le principali raccolte di fondi durante le loro campagne.

donald trump linda mcmahon

Dave Levinthal di Business Insider ha riferito che molti democratici stanno mettendo da parte queste preoccupazioni nella loro corsa per sconfiggere Trump.

Linda McMahon, ex capo della Small Business Administration e una dei principali donatori di Trump che ora guida America First, ha dichiarato nel giugno 2019 che pensava che il PAC e l’organizzazione no profit ad esso associata avrebbero raccolto $ 300 milioni per la campagna 2020 di Trump. Il Times ha riferito che i due gruppi avevano raccolto solo $ 107 milioni in questo ciclo.

joe biden fa il piacione con elizabeth warren

McMahon, che ha donato 7 milioni di dollari a Trump nel 2016 scommettendo sulla sua vittoria, ha incolpato la pandemia e la crisi economica per il significativo divario di fondi. Ha donato 4 milioni di dollari dei suoi soldi per la rielezione di Trump.

Persino alcuni mega donatori che hanno continuato a inviare ingenti somme a Trump sono stati apertamente critici nei suoi confronti.

“Ovviamente per quello che riguarda Trump, vorresti che a volte stesse zitto – gli vorresti dire: non spingerti a parlare di questo, non è necessario”, ha detto al Times Liz Uihlein, magnate della compagnia di spedizioni. Uihlein e suo marito hanno donato a Trump 3 milioni di dollari per questo ciclo.

donald e melania trump con karen e richard lefrak a casa di david koch nel 2007

Il Times ha riferito che, nonostante il successo di Trump con donatori più piccoli, sia il vicepresidente Mike Pence che Jared Kushner, genero di Trump, erano preoccupati per la mancanza di grandi soldi.

Ma mancano ancora tre mesi alle elezioni e i grandi donatori hanno una storia di precedenti in cui si sono fatti avanti negli ultimi giorni cruciali di una campagna.

miriam adelson donald trump kelly loeffler con il marito jeffrey e mike pence bernie marcus

diane hendricks