10 nov 2022 13:37

TRUMP FA LA COSA CHE GLI RIESCE MEGLIO: ADDOSSARE AGLI ALTRI LA SCONFITTA – SECONDO IL “NEW YORK TIMES”, IL PUZZONE SAREBBE FURIOSO CON LA MOGLIE MELANIA. IL MOTIVO? LE PRESSIONI FATTE DALL’EX FIRST LADY PER FARGLI APPOGGIARE MEHMET OZ, CANDIDATO IN PENNSYLVANIA PER IL SENATO, CHE HA PERSO NETTAMENTE CONTRO JOHN FETTERMAN – L’ONDATA ROSSA NON C’È STATA, MA MCDONALD NON HA INTENZIONE DI FARE UN PASSO INDIETRO: VUOLE RICANDIDARSI E…