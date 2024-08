TRUMP È FINITO IN “GABBIA” – THE DONALD HA TENUTO IL SUO PRIMO COMIZIO ALL’APERTO DOPO L’ATTENTATO A BUTLER. AD ASHEBORO, IN NORD CAROLINA, HA PARLATO PROTETTO DA UN GRANDE VETRO ANTIPROIETTILE. UNA MISURA DI SICUREZZA DECISA DAL SECRET SERVICE – IL TYCOON NON ASCOLTA LO STAFF E I FINANZIATORI, CHE CHIEDONO DI IMPOSTARE LA CAMPAGNA ELETTORALE SUI CONTENUTI. ATTACCA KAMALA HARRIS SULL’ASPETTO FISICO, SULL’IDENTITÀ RAZZIALE, SUL QUOZIENTE DI INTELLIGENZA. E DIFFONDE DEEP FAKE: “FATEMI FARE A MODO MIO” – VIDEO

1. TRUMP TIENE IL COMIZIO IN UNA 'GABBIA DI VETRO ANTIPROIETTILE' DOPO L'ATTENTATO A BUTLER

Estratto dell’articolo di www.corriere.it

Donald Trump ha tenuto il suo primo comizio all’aperto dopo l’attentato di luglio. Il candidato repubblicano ha parlato ai suoi sostenitori della località di Asheboro, Nord Carolina. Con una novità: il palco era protetto da un grande vetro antiproiettile. Questa misura di protezione è stata decisa dal Secret Service insieme ad altri aggiustamenti per aumentare la sicurezza. […]

2. DONALD NON MOLLA, COMPLOTTI E FALSITÀ PER RECUPERARE TERRENO I SUOI PREOCCUPATI: «PARLI DI POLITICA»

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Consiglieri e finanziatori della campagna gli avevano chiesto di condurre la battaglia elettorale sui contenuti. Ma Donald Trump, dopo un paio d’incursioni sull’aumento dei prezzi e su un’inesistente impennata del crimine (in netto calo nelle 69 maggiori città Usa), è tornato al vecchio copione: attacchi a Kamala sull’aspetto fisico, sull’identità razziale, sul quoziente di intelligenza.

Qui, alla convention democratica di Chicago, Barack Obama si toglie i guanti, lo attacca con una durezza estrema, fino all’insulto e il suo ex capo di gabinetto alla Casa Bianca spiega che Trump ora paga il profondo risentimento del leader democratico nato quando, nel 2011, The Donald lo accusò di aver falsificato il certificato di nascita per nascondere la sua ineleggibilità.

DONALD TRUMP E LA FOTO MANIPOLATA DI KAMALA HARRIS A UNA CONVENTION COMUNISTA

[…] Nikki Haley: focalizzati sui contenuti, smetti di misurare la folla dei comizi della Harris. E Howard Kurz, commentatore della Fox, nota che insulti, volgarità e attacchi incomprensibili (come quello su una misteriosa «regulatory jihad» della «camerata Kamala»), possono fargli più male che bene. Ma poi conclude, sconsolato, che si può solo «lasciare Trump libero di essere Trump». È quello che Donald rivendica: «Fatemi fare a modo mio, chi mi spinge a cambiare non è arrivato alla Casa Bianca, io sì».

[…] per rendere i suoi attacchi ancora più taglienti richiama nel suo team Corey Lewandowski, il mastino della campagna elettorale 2016. Ecco, allora, che con la controffensiva lanciata in Pennsylvania e Michigan durante la convention democratica, Trump torna ad attaccare non solo l’aspetto di Harris («Sono più attraente io. Avete visto come appare sulla copertina di Newsweek? Io non la riconoscevo, mi sembrava Sofia Loren») ma anche la sua identità.

Prima falsa nera, ora straniera: «Vi siete chiesti da dove viene?» Parole che sembrano preparare un ritorno all’obiezione sull’eleggibilità di Kamala formulata da Trump già quattro anni fa e finita nel nulla (lei è nata in California).

Ma The Donald, forte della sua capacità di fiutare i punti deboli degli avversari, non si è fatto mai problemi a ignorare l’evidenza, a colpire costruendo falsità. E dopo aver accusato Kamala di aver usato l’AI per costruire immagini di folle inesistenti a un suo comizio (ed essere stato sbugiardato), diffonde lui stesso sulle reti sociali deep fake costruiti con l’AI nei quali Kamala parla davanti a un’assemblea di comunisti. E poi donne (inesistenti) che inneggiano a Trump (i sondaggi attribuiscono alla Harris un vantaggio di 14 punti nell’elettorato femminile). […]

KAMALA HARRIS DONALD TRUMP