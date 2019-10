TRUMP HA RESO FICHI I NICKELBACK - IL PUZZONE ARANCIONE TROLLA BIDEN E GLI AFFARI DEL FIGLIO IN UCRAINA (DI CUI ERA AL CORRENTE, NONOSTANTE QUELLO CHE DICHIARA) USANDO LA CANZONE DEL GRUPPO CANADESE, FORSE IL Più BISTRATTATO AL MONDO - PERò LA BAND NON L'HA PRESA BENE E L'HA FATTO RIMUOVERE DA TWITTER. SU INSTAGRAM C'è ANCORA: ECCOLO

Alessio Marino per https://tech.everyeye.it/

In America nelle ultime ore si sta parlando del tweet inviato dal presidente Trump nella notte. L'inquilino della Casa Bianca, nel tentativo di distogliere l'attenzione dalle grane politiche che pendono sulla sua testa, ha pubblicato uno dei meme più popolari dei Nickelback, proveniente dalla canzone "Photograph".

Come vi proponiamo in calce, il meme era un video di pochi secondi che partiva con una dichiarazione del possibile candidato dei Democratici Joe Biden che discuteva con la stampa delle relazioni del figlio. Il filmato si concludeva con l'inizio del video musicale del successo del gruppo canadese, in cui il cantante Chad Kroeger mostra una fotografia. A differenza di quello originale, però, nella cornice era presente lo scatto di Biden e del figlio con alcune personalità legate ad una società ucraina che si occupa di gas.

Il tweet è immediatamente diventato virale ed è stato ripreso anche da autorevoli giornalisti americani, che l'hanno retwittato divertiti.

Evidentemente però non l'ha pensata così il management dei Nickelback. A poco più di dodici ore, infatti, il filmato è stato rimosso e Twitter al suo posto ha inserito l'avviso che "il video è stato disabilitato in risposta ad una segnalazione da parte del proprietario dei diritti". Nonostante ciò però è ancora presente su YouTube dove gli utenti non hanno esitato a pubblicarlo.

Si tratta della seconda volta che il presidente Americano finisce sotto la mannaia per aver violato il copyright su Twitter. Ad aprile era successo lo stesso con Warner Bros per alcuni contenuti legati a Batman The Dark Knight Rises.

Di recente abbiamo anche riportato la notizia del possibile utilizzo non autorizzato di un brano per la campagna elettorale.