TRUMP MEJO DI ROCKY! – SYLVESTER STALLONE HA FATTO DA CERIMONIERE PER IL NEO PRESIDENTE AL GALA DELL'AMERICA FIRST POLICY INSTITUTE A MAR-A-LAGO: “ABBIAMO IL SECONDO GEORGE WASHINGTON. NESSUNO AL MONDO AVREBBE POTUTO REALIZZARE CIÒ CHE HA REALIZZATO LUI” – DURANTE LA SERATA, IL TYCOON HA AVUTO SEMPRE AL SUO FIANCO ELON MUSK, DIVERTITO DAL SOPRANNOMINE CHE GLI È STATO DATO: “GEORGE SOROS DI DESTRA” – IL PESO DEI THINK TANK CONSERVATORI NELLE NOMINE PER L’AMMINISTRAZIONE TRUMP – VIDEO

1. SYLVESTER STALLONE INTRODUCE DONALD TRUMP DEFINENDOLO “IL SECONDO GEORGE WASHINGTON"

Estratto dell’articolo di https://movieplayer.it/

Sylvester Stallone ha fatto da cerimoniere per il neo presidente Donald Trump al gala dell'America First Policy Institute tenutosi ieri a Palm Beach, in Florida, al Mar-A-Lago Club, definendolo "il secondo George Washington". "Siamo in presenza di un personaggio davvero mitico", ha esclamato il divo. "Adoro la mitologia. E questo individuo non esiste su questo pianeta. Nessuno al mondo avrebbe potuto realizzare ciò che ha realizzato lui, quindi sono esterrefatto".

Stallone ha poi proseguito: "Quando George Washington difese il suo paese, non aveva idea che avrebbe cambiato il mondo. Perché senza di lui potete immaginare come sarebbe il mondo. Indovinate un po'? Abbiamo il secondo George Washington."

Come riferisce Deadline, durante la breve introduzione l'interprete di Rocky ha paragonato Trump al celebre pugile evocando il fotogramma di apertura del film originale, che parte da un'immagine di Gesù per poi mostrare Rocky che viene colpito.

"In quel momento, era una persona prescelta ed è così che ho iniziato il viaggio: qualcosa sarebbe successo, quest'uomo avrebbe attraversato una metamorfosi e avrebbe cambiato molte vite, proprio come il presidente Trump." Quando Trump è salito sul palco dopo un breve ritardo, i due si sono scambiati una lunga e calorosa stretta di mano. […]

TRA I DONATORI A MAR-A-LAGO DOVE DONALD SALE SUL PALCO CON ELON A CANTARE GOD BLESS AMERICA

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

«Una volta il presidente ha chiesto a suo figlio Barron: “Pensi che dovrei fare un duetto con Christopher?”. “Papà”, gli ha risposto Barron, “tu fai solo le cose in cui sei il migliore”. In questo spirito, non so se il presidente e Elon Musk vogliono unirsi a me per God Bless America...».

Con queste parole il tenore italoamericano Christopher Macchio, il cantante preferito di Donald Trump, lo ha invitato a cantare sul palco mercoledì sera, alla fine del gala del think tank «America First policy institute» (Afpi) che si era appena tenuto a Mar-a-Lago.

[…] Si è conclusa così alle nove di sera, sotto le stelle della Florida e sullo sfondo di un filare ondulato di palme battute dal vento, la giornata in cui Trump, eletto presidente una settimana fa, è volato andata e ritorno da Washington per una stretta di mano storica con Joe Biden.

Questa è la «Casa Bianca d’inverno» di Trump, residenza opulenta e club privato sull’isola di Palm Beach. Gli ospiti erano giunti in navetta dagli alberghi in zona. Passato il metal detector, sotto i 17 lampadari dell’enorme salone si teneva una conferenza per i donatori del think tank, seguita da un barbecue a bordo piscina innaffiato da champagne, cocktail e vino di marca Trump.

Il presidente eletto, in completo blu e cappellino rosso Make America Great Again, è arrivato alle 8.30 di sera, accompagnato da Musk, che si è seduto alla sua destra ed era ricettacolo di frequenti pacche sulle spalle da parte del presidente. Entrambi bevevano Diet Coke. «Dov’è il George Soros della destra?», ha chiesto accogliendoli dal palco Brooke Rollins, avvocata texana e ceo del think tank.

E Musk, prontamente, ha alzato la mano. A sinistra di Trump era seduta McMahon; e allo stesso tavolo Howard Lutnick, l’altro presidente della transizione e ceo dell’azienda di servizi finanziari Cantor Fitzgerald (secondo la Reuters lui è in lizza per segretario del Tesoro, lei per il Commercio).

Oggi Mar-a-Lago è il centro dell’universo politico americano. Chi spera in una poltrona nel futuro governo deve passare da qui. E ci sono diverse fazioni, con i duri e puri del movimento «Maga» che per esempio avevano fatto la guerra al nuovo leader del Senato, John Thune, scelto dai colleghi mercoledì (il quale comunque era venuto a Mar-a-Lago). […]

E un’onda politica si prepara a riversarsi dalla Florida su Washington: la nuova capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, tra i più rispettati strateghi politici della nazione, viene da questo Stato; come pure il senatore Marco Rubio prossimo segretario di Stato (ora tutti si chiedono chi verrà nominato senatore al suo posto dal governatore Ron DeSantis) e il deputato Mike Waltz che sarà consigliere per la Sicurezza nazionale.

[…]

La conferenza aveva un duplice scopo: innanzitutto festeggiare la vittoria di Trump e la sconfitta del «regime Biden-Harris», mostrando ai donatori come sono stati usati i loro soldi — un’operazione da 35 milioni di dollari che ha mobilitato il voto negli Stati in bilico conquistando anche elettori afroamericani, ispanici, asiatici-americani, giovani.

«Non li chiamiamo più elettori, li chiamiamo consumatori», ha spiegato Rollins. «Abbiamo costruito un business per servire il popolo americano». E ora c’è la fase due — ha aggiunto — ovvero governare: «Abbiamo sviluppato 95 piani di azione per ogni dipartimento e agenzia federale».

Il deputato di New York Lee Zeldin, altro leader del think tank Afpi, è appena stato nominato da Trump alla guida dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente. Afpi ha preparato «quasi 500 persone che sperano di servire nella prossima amministrazione» e «quasi 300 azioni esecutive per il prossimo presidente».

[…]

Un video sul grande schermo spiega che Afpi «potrebbe essere ricordato un giorno dagli storici come una delle cose che salvarono la civiltà occidentale... Questa è una partita per l’anima del Paese». Il suo programma politico si ispira al «Contratto con l’America» scritto nel 1994 dall’ex speaker della Camera Newt Gingrich, sotto la cui leadership il partito repubblicano riuscì a riprendersi il Congresso per la prima volta in 40 anni. […]

