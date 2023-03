TRUMP MONETIZZA L’INCRIMINAZIONE! MENO DI UN’ORA DOPO LA NOTIZIA DELLA DECISIONE DEL GRAN GIURÌ DI MANHATTAN, LA CAMPAGNA PER LA RIELEZIONE DELL’EX PRESIDENTE HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI: “LA SINISTRA PENSAVA DI POTERCI SPEZZARE CON L’ENNESIMA CACCIA ALLE STREGHE. SI SBAGLIAVANO DI GROSSO” – BIDEN NON COMMENTA, MENTRE L’AVVOCATO DEL TYCOON PRECISA: “NON ACCETTERÀ PATTEGGIAMENTI, È RIMASTO ‘SCIOCCATO’”

LA PRIMA PAGINA DEL NEW YORK TIMES SULL INCRIMINAZIONE DI DONALD TRUMP

USA 2024: DOPO INCRIMINAZIONE TRUMP LANCIA LA RACCOLTA FONDI

(ANSA) - Meno di un'ora dopo la diffusione della notizia della decisione del gran giurì di Manhattan di votare a favore dell'incriminazione di Donald Trump, la campagna per la rielezione dell'ex presidente alla Casa Bianca ha lanciato una raccolta fondi, affermando, in una mail ai suoi sostenitori, che "la sinistra pensava di poterci spezzare con l'ennesima caccia alle streghe". "Pensavano che minacciando il mio possibile arresto e denuncia ci avrebbero costretti a porre fine alla nostra campagna del 2024. Si sbagliavano di grosso, amico…", si legge ancora nella mail, come riferisce il New York Post online. L'e-mail chiede donazioni a sostegno della campagna presidenziale di Trump del 2024 ed è stata ricevuta dai sostenitori dell'ex presidente.

AVVOCATO TRUMP, VOLEVANO CHE SI CONSEGNASSE OGGI MA SERVE TEMPO

(ANSA) - All'ex presidente Donald Trump era stato inizialmente chiesto di consegnarsi oggi alle autorità di New York: lo ha dichiarato il suo avvocato difensore Joe Tacopina, come riporta Cnn. Tacopina ha dichiarato di essere sorpreso dalla tempistica dell'incriminazione e che è necessario più tempo, poiché i servizi segreti che proteggono l'ex presidente devono coordinare la sua consegna a New York.

PROCURATORE NY,TRUMP PUÒ IMPUGNARE ACCUSE, NON INTERFERIRE

(ANSA) - "Come ogni altro imputato" Donald Trump è legittimato a impugnare le accuse in tribunale e avvalersi di tutte le tutele che il robusto sistema penale dello Stato di New York consente. "Quello che né Trump né il Congresso potrebbero fare è interferire con il corso ordinario dei procedimenti dello Stato". Lo afferma il procuratore di Manhattan Alvin Bragg in una lettera indirizzata ai repubblicani Jim Jordan, Bryan Steil e James Comer, i presidenti repubblicani di tre commissioni della Camera che hanno chiesto la testimonianza del magistrato e documenti della sua indagine sui presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels.

NYT, 'TRUMP HA IGNORATO LE LEGGI, NON AGIRE AVREBBE COSTI ALTI'

(ANSA) - Donald Trump ha trascorso anni come candidato, alla Casa Bianca e fuori "ignorando le norme democratiche e di legge", comportandosi come "se le legge non si applicassero a lui". Lo afferma il board editoriale del New York Times in un commento sull'incriminazione dell'ex presidente. Le autorità federali e statali "hanno fatto bene a mettere da parte i timori sulle ricadute politiche e avviare accurate indagini sulla condotta di Trump", prosegue il board del quotidiano. "Trump ha completamente trasformato il rapporto fra la presidenza e la legge, affermando spesso che come presidente era sopra la legge": l'ex presidente "ha danneggiato le istituzioni politiche e legali del paese", prosegue il New York Times. "Perseguire l'ex presidente amplierà senza dubbio le divisioni politiche che hanno danneggiato il paese negli ultimi anni. La decisione di incriminare un ex presidente è un compito solenne. Ma il costo di non cercare giustizia contro un leader che potrebbe aver commesso questi reati potrebbe essere anche maggiore". (ANSA)

Avvocato Trump, non accetterà alcun patteggiamento

(ANSA) - "Zero, zero. Il presidente Trump non accetterà alcun patteggiamento. Non succederà. Non c'è alcun crimine". Così in un'intervista a NBC News, uno dei legali di Trump, Joe Tacopina, esclude un patteggiamento nell'incriminazione sul caso di Stormy Daniels.

Biden, no comment sull'incriminazione di Trump

(ANSA) - Joe Biden non ha voluto commentare l'incriminazione di Donald Trump. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente americano in partenza per il Mississippi.

Anti-Trump in piazza a New York, arrestatelo e buttate le chiavi

(ANSA) - "Arrestatelo e buttate le chiavi". E' uno dei cartelli agitati davanti alla procura di New York da un piccolo gruppo di anti-Trump che festeggia l'incriminazione dell'ex presidente. "Trump dice bugie tutto il tempo", si legge su un altro striscione. Al momento comunque la presenza dei media e quella delle forze dell'ordine supera quella dei manifestanti. L'allerta nella Grande Mela è alta per l'arrivo di Trump che, secondo indiscrezioni, dovrebbe consegnarsi alla polizia martedì. A tutti gli agenti del New York Police Department è stato chiesto a partire da oggi di indossare l'uniforme come "misura precauzionale".

Avvocato, Trump all'inizio è stato scioccato dall'incriminazione

(ANSA) - Donald Trump inizialmente e' rimasto davvero "scioccato" dall'incriminazione per il caso della pornostar: lo ha detto Joe Tacopina, uno dei suoi legali, in un paio di interviste ai media Usa.

