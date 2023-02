TRUMP È DISPOSTO A PASSARE PER STRONZO, MA NON PER FESSO – L’EX PRESIDENTE USA HA DENUNCIATO IL GIORNALISTA PREMIO PULITZER BOB WOODWARD, A CUI AVEVA CONCESSO UNA SERIE DI INTERVISTE CONFLUITE NEL LIBRO “RAGE”. SI È INCAZZATO PERCHÉ WOODWARD, OLTRE AL SAGGIO, HA PUBBLICATO L’AUDIO DELLE CONVERSAZIONI FACENDOCI SOPRA DEI SOLDI. E COSÌ CHIEDE 50 MILIONI DI DOLLARI PER VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT...

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

BOB WOODWARD DONALD TRUMP

La Giustizia Usa incalza Donald Trump: non tanto il ministro Merrick Garland […] quanto i procuratori della Georgia […] e il district attorney di New York, Alvin Bragg. Quest’ultimo ha riaperto una vecchia inchiesta sui 130 mila dollari che Trump avrebbe fatto avere alla pornostar Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016 per comprare il suo silenzio su una relazione di alcuni anni prima. Ci sono nuovi elementi al vaglio di un grand jury appositamente nominato.

donald trump.

Ma l’ex presidente […] non sembra preoccuparsi granché di queste inchieste. Anzi, è lui stesso ad appellarsi alla Giustizia chiedendo protezione da quelle che considera angherie dei giornalisti. Stavolta il suo bersaglio è il celebre Bob Woodward che, insieme a Carl Bernstein, mezzo secolo fa scoprì lo scandalo Watergate e fece dimettere Nixon.

Woodward ha scritto libri che sono atti d’accusa feroci contro Trump, […] basati, peraltro, sui contributi dello stesso The Donald che ha continuato a concedere interviste all’ex cronista del Washington Post e a molti altri giornalisti che considera nemici. La sua logica è nota: meglio essere sulla bocca di tutti, anche in negativo, piuttosto che essere ignorato.

bob woodward nella trump tower

Stavolta Trump ha denunciato Woodward, e il suo editore, Simon & Schuster, per aver pubblicato l’audio di ben 19 interviste date di persona e telefonicamente al giornalista per la preparazione di Rage , il suo ultimo libro. Registrazioni non autorizzate? Contenuti manipolati? Macché: Trump è arrabbiato perché, oltre al libro, Woodward ha pubblicato un audiobook contenete 8 ore di registrazioni intitolato The Trump Tapes , facendoci sopra dei soldi.

BOB WOODWARD - THE TRUMP TAPES

Non sia mai detto, ha pensato l’immobiliarista arrivato alla Casa Bianca: insultatemi pure, ma non fregatemi. E così ha chiesto alla Corte distrettuale di Pensacola, in Florida, di condannare Woodward e il suo editore a pagare danni per quasi 50 milioni di dollari per violazione del copyright. Cifra alla quale è arrivato moltiplicando il prezzo dell’audiobook (24,99 dollari) per i due milioni di copie che, secondo lui, saranno vendute.

Caso curioso ma profondamente trumpiano: meglio passare per leader autoritario che per fesso o incapace. […]

