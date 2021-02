TRUMP O NO, NEGLI STATI UNITI LA RAZZA "PESA" – C’È DISPARITA TRA NERI E BIANCHI ANCHE NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE - IL 75% DEI 300MILA VACCINI INOCULATI FINORA A NEW YORK È ANDATO A RESIDENTI BIANCHI, SOLO IL 15% AD ASIATICI E ISPANICI E L’11% AGLI AFROAMERICANI, CHE INVECE SONO RISPETTIVAMENTE IL 29 E IL 24 % DELLA POPOLAZIONE DELLA CITTÀ...

Alice Mattei per www.businessinsider.com

disparita' razziale sui vaccini a new york

La somministrazione dei vaccini procede spedita a New York, ma, a quel che risulta dai dati, non in modo razzialmente equo. Secondo New York Times, che riporta una analisi del sindaco Bill De Blasio, i residenti bianchi avrebbero ricevuto il 75% dei 300mila vaccini fatti sinora.

Solo il 15% sarebbe spettato a asiatici e ispanici e l’11% agli afroamericani. Una sproporzione resa ancor più grave dal fatto che la popolazione della città è per circa il 29% latino e per il 24% nera.

palazzetto convertito a sito per la vaccinazione a new york

Le disparità sono ancora più evidenti se si limita l’analisi ai residenti più anziani della città: solo il 9% dei circa 125.000 newyorkesi anziani già vaccinati è nero.

disparita' razziale sui vaccini a new york 1 vaccini a new york