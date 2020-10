CASA BIANCA: TRUMP DI HOPE HICKS SAPEVA DELLA POSITIVITÀ MA VOLÒ LO STESSO IN NEW JERSEY

Incalzato dai cronisti, Mark Meadows, capo dello staff di Donald Trump, ha ammesso che la Casa Bianca sapeva della positività della consigliera Hope Hicks già giovedì, prima che partisse l'elicottero che ha trasportato il presidente Usa a una raccolta fondi in New Jersey. Alcune persone dello staff entrate in contatto con la Hicks, ha riferito Meadows, "sono state fatte scendere", mentre Trump è partito lo stesso.

Positivi membro staff Casa Bianca e reporter Secondo quanto reso noto dalla Cnn, che cita un membro interno dell'associazione dei corrispondenti che coprono la Casa Bianca, sarebbe risultato positivo al coronavirus anche un reporter e un membro dello staff presidenziale. Tuttavia, come spiegato da Meadows, nessuno dello staff principale della Casa Bianca risulterebbe, stando ai risultati dei test effettuati, al momento contagiato.

Eventi campagna Trump saranno rinviati o virtuali Tutti gli eventi elettorali di Donald Trump verranno posticipati o tenuti virtualmente: lo ha reso noto la campagna per la rielezione del presidente americano.

