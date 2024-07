TRUMP? UNA "MONEY TRAP" – LA RACCOLTA FONDI DEL TYCOON PROCEDE A GONFIE VELE E ARRIVA A QUOTA 331 MILIONI DI DOLLARI NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2024. UN DATO DI MOLTO SUPERIORE ALLA CIFRA RACCOLTA DA BIDEN, 264 MILIONI – DOPO IL DIBATTITO HORROR IN CUI SEMBRAVA USCITO DA UNA RSA, “SLEEPY JOE” STA PERDENDO IL CONSENSO DEI FINANZIATORI. SE, COME PROBABILE, I LO ABBANDONANO ANCHE I PAPERONI DELLA SILICON VALLEY, È FINITA…

(Bloomberg) - Donald Trump ha raccolto 331 milioni di dollari nel secondo trimestre, un bottino che gli permette di avere più denaro a disposizione del Presidente Joe Biden. Si tratta di uno sviluppo che probabilmente intensificherà l'ansia democratica per la campagna del presidente in carica.

Questa somma, raccolta da Trump e dal Comitato nazionale repubblicano, supera i 264 milioni di dollari raccolti nel trimestre da Biden e dal Comitato nazionale democratico. La campagna ha dichiarato di avere ora quasi 285 milioni di dollari in contanti, contro i 240 milioni di dollari di Biden: un'inversione di tendenza in una lotta per la raccolta di fondi che ha visto per mesi il presidente schiacciare il suo rivale.

"Vincere questo trimestre ci ha portato un vantaggio in termini di liquidità", hanno dichiarato Chris LaCivita e Susie Wiles, alti funzionari della campagna di Trump, in un comunicato congiunto, che ha attaccato il "tasso di ‘bruciatura’ di Biden che cresce senza produrre risultati tangibili per loro".

Trump ha superato Biden nei mesi di aprile e maggio, vincendo per la prima volta la gara di denaro mensile. Ma il presunto candidato repubblicano ha perso terreno a giugno, quando Biden ha raccolto 127 milioni di dollari contro i suoi 112 milioni.

Il vantaggio in termini di denaro di Trump, tuttavia, assesta un colpo a Biden in un momento in cui la sua campagna sta affrontando un intenso esame da parte dei colleghi democratici, sulla scia di un dibattito disastroso che ha stimolato le richieste di farsi da parte e lasciare che un altro candidato si candidi.

La campagna di Biden ha reagito con rabbia agli appelli dei membri del partito, dei legislatori e dei media che gli chiedono di non ricandidarsi. Nel fine settimana Biden ha cercato di rassicurare i donatori sulla sua capacità di battere Trump e mercoledì ha in programma un incontro con i governatori democratici.

Lunedì la sua campagna ha reso noti i totali della raccolta fondi di giugno e del trimestre, nel tentativo di mostrare la propria forza e di alleviare l'ansia dei donatori. I funzionari hanno dichiarato che Biden ha goduto del suo miglior mese di raccolta fondi e che il team per la rielezione è riuscito ad accumulare liquidità, anche se ha investito nei media a pagamento e ha assunto personale negli Stati in cui si combatte.

La campagna di Biden ha dichiarato di aver raccolto 38 milioni di dollari nei quattro giorni a partire dal 27 giugno, giorno del dibattito. La campagna di Trump ha dichiarato di aver raccolto 8 milioni di dollari il giorno dell'evento, ma non ha rilasciato totali aggiornati.

Trump, da parte sua, ha annullato il vantaggio di Biden nella raccolta di fondi, aumentando gli appelli ai donatori più facoltosi e sfruttando la rabbia dei repubblicani per la sua condanna del 30 maggio in un processo a Manhattan per aver nascosto pagamenti di denaro sporco. La campagna ha dichiarato che Trump ha raccolto 52,8 milioni di dollari online nelle 24 ore successive al verdetto, diventando così il primo ex presidente degli Stati Uniti nella storia ad essere stato giudicato colpevole di un reato.

La situazione finanziaria di Trump è stata più debole all'inizio della campagna, quando le sue casse sono state prosciugate dalle sfide legali e da una contestata primaria che ha attirato più di una dozzina di sfidanti.

Alcuni dei maggiori donatori del partito hanno aperto i loro libretti degli assegni per Trump. I miliardari della criptovaluta Tyler Winklevoss e Cameron Winklevoss hanno fatto donazioni in Bitcoin per un valore di 844.600 dollari ciascuno al Trump 47 Committee, che raccoglie fondi per la sua campagna e per il Partito Repubblicano. La miliardaria Miriam Adelson di Las Vegas Sands e l'amministratore delegato di Blackstone Inc. Steve Schwarzman, amministratore delegato della Blackstone Inc. hanno entrambi effettuato una donazione a maggio.