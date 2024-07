TRUMP E’ AVANTI, KAMALA INSEGUE - UN NUOVO SONDAGGIO DEL “WALL STREET JOURNAL” MOSTRA CHE IL TYCOON E’ AVANTI DUE PUNTI RISPETTO ALLA VICEPRESIDENTE (49% A 47%) – LA HARRIS PERO’ HA EROSO IL VANTAGGIO DI SEI PUNTI CHE TRUMP AVEVA SU JOE BIDEN PRIMA DEL RITIRO – “THE DONALD” ANNUNCIA CHE TORNERA’ A FARE UN COMIZIO A BUTLER, IN PENNSYLVANIA, NEL LUOGO IN CUI GLI HANNO SPARATO…

(ANSA) - WASHINGTON, 26 LUG - Un nuovo sondaggio del Wall Street Journal mostra che il duello tra Kamala Harris e Donald Trump è un testa a testa, con la vicepresidente leggermente indietro (Rpt indietro) di due punti (47% a 49%), una percentuale che rientra nel margine di errore (3,1%), dopo aver eroso però il vantaggio di sei punti che il tycoon aveva su Joe Biden prima del ritiro. Il sondaggio indica anche un maggiore sostegno per Kamala tra gli elettori non bianchi e un entusiasmo notevolmente aumentato nella campagna dem.

(ANSA) - WASHINGTON, 26 LUG - "Tornerò a Butler, in Pennsylvania, per un grande e bellissimo comizio, in onore dell'anima del nostro amato pompiere eroe, Corey, e di quei coraggiosi patrioti feriti due settimane fa. Che giornata sarà: combattete, combattete, combattete!": così Donald Trump ha annunciato su Truth che tornerà a fare un comizio nello stesso posto dove ha subito l'attentato e dove un vigile del fuoco è morto. "Restate sintonizzati per i dettagli", ha aggiunto.

(ANSA) - WASHINGTON, 26 LUG - Incontrando Benyamin Netanyahu a Mar-a-Lago, Donald Trump ha attaccato Kamala Harris definendo "irrispettose di Israele" le sue dichiarazioni dopo l'incontro con Bibi. "In realtà non so come una persona ebrea possa votarla, ma questo dipende da loro", ha detto. "Abbiamo persone incompetenti a gestire il nostro Paese", ha proseguito, descrivendo Harris come peggiore di Biden. "Se vinciamo, sarà molto semplice. Tutto si sistemerà, e molto in fretta. Se non lo facciamo, potrebbero accadere grandi guerre in Medio Oriente e forse una Terza guerra mondiale", ha aggiunto.

In seguito, la campagna di Trump ha rilasciato una dichiarazione sull'incontro, affermando che il tycoon "ha promesso che, quando tornerà alla Casa Bianca, farà ogni sforzo per portare la pace in Medio Oriente e combattere l'antisemitismo impedendone la diffusione nei campus universitari degli Stati Uniti".