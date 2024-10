10 ott 2024 08:09

TRUMP SCAPPA DAL SECONDO CONFRONTO TV CON LA HARRIS: "HO GIÀ VINTO IL PRIMO DIBATTITO CON KAMALA LA BUGIARDA. SIAMO MOLTO AVANTI NEL PROCESSO ELETTORALE, IL VOTO È GIÀ INIZIATO: NON CI SARÀ NESSUNA RIVINCITA! INOLTRE, KAMALA HA DICHIARATO CHIARAMENTE IERI CHE NON FAREBBE NULLA DI DIVERSO DA JOE BIDEN, QUINDI NON C'È NULLA DA DIBATTERE" - IN REALTA’ NEL PRIMO, E FINORA UNICO, TELE-MATCH TRUMP E’ ANDATO IN DIFFICOLTA’ (TIRANDO FUORI LA BALLA SUI MIGRANTI CHE MANGIANO I GATTI) E LA CANDIDATA DEM E’ STATA CONSIDERATA PIU’ IN PALLA…