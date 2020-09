20 set 2020 16:09

TRUMP SCENDE IN CAMPO CONTRO IL VATICANO - IL SEGRETARIO DI STATO USA MIKE POMPEO TWITTA: "DUE ANNI FA, LA SANTA SEDE HA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON IL PARTITO COMUNISTA CINESE, SPERANDO DI AIUTARE I CATTOLICI CINESI. MA L'ABUSO DEL PCC SUI FEDELI È SOLO PEGGIORATO. IL VATICANO METTEREBBE A RISCHIO LA SUA AUTORITÀ MORALE, SE RINNOVASSE L'ACCORDO" - IL 29 SETTEMBRE POMPEO SARÀ IN VISITA IN VATICANO. MA LA DISPONIBILITÀ DELLA SANTA SEDE VERSO LA CINA È MASSIMA