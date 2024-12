TRUMP SFRUTTA IL SUO POTERE PER RISOLVERE LE BEGHE AI FIGLI (COME BIDEN) - "THE DONALD" NOMINA KIMBERLY GUILFOYLE, EX FIDANZATA DEL FIGLIO DONALD JUNIOR, AMBASCIATRICE AD ATENE - LA SCELTA SAREBBE LEGATA ALLA VOLONTÀ DEL "CLAN" TRUMP DI ALLONTANARE LA DONNA DAGLI STATI UNITI - IL MOTIVO? DON JR AVREBBE INIZIATO UNA LIAISON CON LA PIÙ GIOVANE BETTINA ANDERSON (8 ANNI MENO DI LUI E 17 MENO DI GUILFOYLE) - COME AMBASCIATORE USA A ROMA POTREBBE ARRIVARE IL 77ENNE TILMAN FERTITTA, MILIARDARIO PROTAGONISTA DEL REALITY SHOW "BILLION DOLLAR BUYER"

Estratto da “La Repubblica”

Mentre si definisce la squadra voluta da Donald Trump per la politica estera, con le ultime nomine dei capi della diplomazia Usa, avanza nelle ultime ore l’ipotesi di Tilman Fertitta come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.

Sessantasette anni, nato in Texas con origini siciliane, Fertitta è un imprenditore del settore ospitalità- entertainment e personaggio televisivo, oltre che proprietario della squadra di basket Nba degli Houston Rockets […] e donatore della campagna di Donald Trump (nel 2020 versò 140 mila dollari) ma anche di quelle dei democratici Clinton e Biden.

[…] Nel 2023 la sua fortuna è stata valutata in 8,4 miliardi di dollari da Forbes che lo posiziona al 260esimo posto nella lista delle persone più ricche.

La sua carriera si snoda tra hotel, ristoranti e casinò e parchi di divertimento. Ma è stato anche uno dei protagonisti del reality show “Billion Dollar Buyer” su Cnbc . Sposato due volte, ha avuto quattro figli dalla prima moglie […]

TRUMP SISTEMA L'EX DEL FIGLIO, 'AMBASCIATRICE AD ATENE'

Claudio Salvalaggio per l'ANSA

Fedelissimi, donatori ma anche parenti. Donald Trump continua a completare la sua squadra nominando come ambasciatrice ad Atene un altro membro del suo clan familiare: Kimberly Guilfoyle, ex anchor di Fox e sua ardente sostenitrice ma soprattutto fidanzata del figlio maggiore, almeno fino a poco tempo fa.

In realtà sembra averle trovato un'onorevole e ben remunerata sistemazione per allontanarla con eleganza dal pianeta di Mar-a-Lago dopo i rumors della nuova relazione del 46enne Don Jr. con la più giovane socialite locale Bettina Anderson, che ha 8 anni meno di lui e 17 meno di Guilfoyle.

La tempistica della mossa non sembra casuale perché l'annuncio su Truth è arrivato nello stesso giorno in cui la nuova love story è stata apparentemente documentata in una serie di foto pubblicate dal tabloid britannico Daily Mail, che le ha descritte come una "prova incontrovertibile che il futuro first son è andato oltre" con una "strabiliante giovane donna alla moda". Nell'annunciare la nomina, il tycoon ha definito Guilfoyle "una stretta amica e alleata", ma non ha menzionato la relazione con suo figlio.

"La sua vasta esperienza e leadership nel campo del diritto, dei media e della politica, insieme al suo acuto intelletto, la rendono estremamente qualificata per rappresentare gli Stati Uniti", si è limitato a scrivere. Le suggestioni di un triangolo amoroso circolano da diversi mesi, luglio compreso, quando alla convention nazionale repubblicana Bettina Anderson è stata vista seduta dietro a Don Jr (e a Guilfoyle) in abito rosso.

Ma le speculazioni sulla nuova fiamma del figlio di Trump si sono intensificate a settembre, con segnalazioni secondo cui la coppia è stata vista baciarsi durante un brunch non molto tempo prima. E nei giorni recenti, con messaggi allusivi postati su Instagram dalla socialite in occasione del proprio compleanno.

Del resto Guilfoyle non era apparsa nemmeno nella foto di famiglia post elezioni. Ad accrescere l'intrigo sono state varie segnalazioni secondo cui la presunta nuova fidanzata del first son è amica della sua ex moglie, Vanessa Trump, con cui ha cinque figli.

Anderson, che si definisce una "tipica mamma che sta a casa con la differenza che non faccio le faccende domestiche, non ho un marito né figli", proviene da una famiglia importante di Palm Beach: è figlia di H. Loy Anderson Jr, un noto banchiere locale, ed è coinvolta in attività filantropiche lì, avendo contribuito a fondare una non-profit, Project Paradise, un gruppo che mira a salvaguardare l'ambiente della Florida.

Madre portoricana, padre emigrato dall'Irlanda, Guilfoyle si era fatta strada come procuratrice e poi come anchor tv (Cnn, Abc e poi Fox), diventando la moglie del governatore dem della California Gavin Newsom quando era sindaco di San Francisco. Poi era entrata nel mondo dei Trump, diventando una paladina del tycoon e legandosi a Don Jr.

Ora si dice "onorata" della nomina e il suo ex la elogia, ma il suo appare un esilio dorato sull'Acropoli di Atene. Trump aveva già sistemato altri due parenti: il padre del genero Jared Kushner (marito di Ivanka) ambasciatore a Parigi e il padre del genero Michael Boulos (marito di Tiffany) inviato per il Medio Oriente. Ora sta cercando di piazzare la nuora Lara come senatrice, dopo averla fatta nominare co-presidente del partito repubblicano.

