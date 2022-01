TRUMP SI ARRENDE: CANCELLATA LA CONFERENZA STAMPA IN PROGRAMMA PER DOMANI NELLA SUA VILLA DI MAR-A-LAGO, A UN ANNO ESATTO DALL'ASSALTO AL CONGRESSO. “THE DONALD” MOTIVA LA DECISIONE ACCUSANDO “LA FAZIOSITÀ” DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUI FATTI DI CAPITOL HILL, MA LA VERITÀ È CHE RISCHIAVA SOLO DI FOMENTARE ANCORA DI PIÙ IL COMPLOTTONE SULLE ELEZIONI. DA CUI NON HA MAI PRESO LE DISTANZE (ANZI, CONTINUA A PARLARE DI “GRANDE FURTO”)

donald trump meme

1 - USA: TRUMP CANCELLA LA CONFERENZA STAMPA DEL 6 GENNAIO

(ANSA) - Donald Trump cancella la conferenza stampa in programma il 6 gennaio, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso. "Parlerò di molti temi importanti nel mio comizio di sabato 15 gennaio in Arizona", afferma l'ex presidente.

"Alla luce della faziosità e della disonestà della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio, cancello la conferenza stampa in programma a Mar-a-Lago giovedì", afferma Trump attaccando i democratici e le fake news.

"E' ormai chiaro a tutti che i media non riporteranno il fatto che Nancy Pelosi ha negato la richiesta per la Guardia Nazionale o per l'esercito a Capitol Hill", mette in evidenza l'ex presidente.

donald trump nancy pelosi mike pence

2 - TRUMP NON SI PENTE E PARLA ANCORA DI «GRANDE FURTO DELLE ELEZIONI»

Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

Negli ultimi giorni il team digitale di Donald Trump ha intensificato il già nutrito martellamento via mail dei fedelissimi. Sono tutte richieste di fondi, accompagnate dalla promessa che «il Presidente» è pronto «a salvare ancora una volta l'America».

Trump aveva annunciato per domani una conferenza stampa nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. Ma in serata (notte in Italia), a sorpresa, l'ha cancellata con questa motivazione: «Viste la disonestà e la faziosità della Commissione parlamentare, cancello la conferenza stampa.

jake angeli al congresso

E' ormai chiaro che i media non riporterebbero alcune circostanze. Nancy Pelosi negò la richiesta di inviare la Guardia nazionale o l'esercito a Capitol Hill. Dirò tutto in Arizona (nel comizio fissato per il 15 gennaio ndr) ». A questo punto, giovedì 6 gennaio parleranno solo il presidente Joe Biden e la vice Kamala Harris. Trump, comunque, continua a tenere inchiodati i due schieramenti nelle rispettive trincee.

Basta scorrere i suoi messaggi che corrono sulla rete, anche se banditi da Twitter e da Facebook: «il grande furto delle elezioni»; «Joe Biden sta mandando in rovina la Nazione»; solo «il movimento dei patrioti», cioè solo i trumpiani, possono rimediare. In Arizona, dunque, «The Donald» potrebbe anche rivelare a che punto sia la preparazione per la rivincita del 2024.

joe biden kamala harris 1

A Washington nessuno dubita che si ricandiderà alle primarie. Solo i magistrati potrebbero impedirglielo. L'ex presidente sta attrezzandosi per una lunga e urticante campagna elettorale. Avrebbe messo insieme 1,2 miliardi di dollari per finanziare una nuova piattaforma social e sta appoggiando una serie di fedelissimi per le elezioni di midterm.

