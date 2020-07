ULALA! TRUMP ANNUNCIA DAZI DEL 25% SU BENI FRANCESI PER 1,3 MILIARDI DI DOLLARI. È UNA RITORSIONE PER LA ‘DIGITAL TAX’ VOLUTA DA MACRON CHE HA COLPITO I GIGANTI DELLA SILICON VALLEY – PER ORA È SOLO UN ANNUNCIO: L’AMMINISTRAZIONE AMERICANA NON FARÀ PARTIRE LE “TARIFFS” PRIMA DEL 6 GENNAIO 2021, PER CERCARE UN ACCORDO…