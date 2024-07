“VOTATEMI PER QUESTA VOLTA, POI NON CE NE SARÀ PIÙ BISOGNO. SARÀ TUTTO SISTEMATO!”

TRUMP A FAN CRISTIANI, SE MI RIELEGGETE NON DOVRETE PIÙ VOTARE

Allarme tra dem e difensori diritti civili su deriva autoritaria

(ANSA) - WASHINGTON, 27 LUG - Donald Trump ha suscitato allarme tra i suoi detrattori dopo aver detto a una folla di sostenitori cristiani che non "dovranno più votare" se lo faranno tornare alla presidenza alle elezioni di novembre. "Cristiani, uscite e votate! Solo questa volta, non dovrete più farlo", ha detto l'ex presidente repubblicano venerdì sera a un raduno ospitato a West Palm Beach, Florida, dal gruppo di estrema destra Turning Point Action.

"Sapete cosa? Sarà tutto sistemato! Andrà tutto bene. Non dovrete più votare, miei cari cristiani", ha insistito. A quel punto, scuotendo leggermente la testa e premendo la mano destra contro il lato sinistro del petto, Trump ha ammesso: "Non sono cristiano". Ma ha aggiunto: "Vi amo. Uscite, dovete uscire e votare. Tra quattro anni, non dovrete più votare. Sistemeremo le cose così bene che non dovrete più votare". Parole che hanno allarmato i dem e i difensori dei diritti civili, rilanciando i timori di una deriva autoritaria.

TRUMP DICE AI SOSTENITORI CHE NON DOVRANNO PIÙ VOTARE IN FUTURO: "SARÀ TUTTO RISOLTO!"

Estratto dell’articolo del “Guardian” https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jul/27/trump-speech-no-need-to-vote-future?CMP=Share_iOSApp_Other

[…] Tuttavia, non tutti sono delusi dalla retorica a cui Trump ha fatto ricorso venerdì. Un sondaggio Ipsos pubblicato a giugno e commissionato dall’organizzazione no-profit Earth4All e dalla Global Commons Alliance ha rilevato che il 41% degli americani ritiene che “avere un leader forte che non debba preoccuparsi del parlamento e delle elezioni” sia una soluzione molto buona o abbastanza buona. governare. […] I commenti di Trump di venerdì sono arrivati mesi dopo che aveva osservato che sarebbe stato “un dittatore dal primo giorno” se gli fosse stato assegnato un secondo mandato quadriennale alla Casa Bianca.

Estratto dell’articolo di Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

«Votatemi per questa volta, poi non ce ne sarà più bisogno». Venerdì scorso, a Palm Beach, in Florida, Donald Trump ha chiuso con queste parole l’intervento alla riunione del Turning Point Action, organizzazione cristiana di orientamento conservatore. Come dire: quelle del prossimo novembre saranno le ultime elezioni democratiche, «poi sistemerò tutto io». Era una battuta? L’ennesima provocazione?

donald trump e hulk hogan

Di sicuro l’ex presidente è tornato a usare toni eversivi, in perfetta continuità con la falsa dottrina delle «elezioni rubate» con cui ha avvelenato la politica americana dal novembre 2020 in poi, passando per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Il 13 luglio scorso, subito dopo essere sfuggito all’attentato, Trump aveva garantito che avrebbe smorzato le polemiche, che avrebbe cercato di unire il Paese. Ma è chiaro che non c’è stata e non ci sarà alcuna conversione. Specie ora che Kamala Harris è subentrata a Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Anzi, stiamo rivedendo in azione un Donald Trump versione 2016, se non ancora più aggressivo.

dana white donald trump kid rock convention repubblicana milwaukee

La campagna contro Kamala Harris ricorda per molti aspetti quella condotta contro Hillary Clinton. Insulti sessisti, evidenti falsificazioni. Otto anni fa c’era la «corrotta» Hillary. Oggi tocca a Kamala. Trump ne ha parlato in questi termini, sempre venerdì sera: «Fino a tre settimane fa era una barbona. Una vice presidente fallita in un’amministrazione fallita. Adesso è diventata la candidata che dobbiamo sconfiggere: la vice presidente più incompetente, più impopolare e più di sinistra della storia americana».[…]

