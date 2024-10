TRUMP TORNA AL SUO SPORT PREFERITO: L’INSULTO A KAMALA HARRIS – DOPO AVER DEFINITO LA SUA AVVERSARIA UNA “DISABILE MENTALE”, IL TYCOON L’HA ACCUSATA DI ESSERE IN AFFARI CON I CARTELLI MESSICANI DELLA DROGA E DI ESSERE RESPONSABILE DELL’OMICIDIO DI RACHEL MORIN, 37ENNE DEL MARYLAND, STUPRATA E UCCISA DA UN IMMIGRATO CLANDESTINO: "E' STATA LEI AD AMMAZZARLA" – POI THE DONALD HA TITILLATO I SUOI SOSTENITORI CON LE SOLITE FAKE NEWS, PRENDENDO DI MIRA L’APP SUI SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

DIBATTITO TRUMP HARRIS

Dopo aver definito Kamala Harris “disabile mentale”, Donald Trump l’ha accusata di essere in affari con i cartelli messicani della droga e di essere responsabile di omicidio. Il tycoon ha detto che la sua avversaria ha ucciso Rachel Morin, una donna di 37 anni residente nel Maryland, stuprata e uccisa l’anno scorso da un immigrato clandestino, Victor Martinez Hernandez, 23 anni.

[…] Secondo la polizia, Hernandez era fuggito dal Salvador ed era entrato illegalmente negli Stati Uniti all’inizio dell’2023 […] Harris ha indirettamente ucciso la donna in Maryland. […]

DIBATTITO TRUMP HARRIS

Trump ha inoltre accusato la vicepresidente, che in passato come procuratrice aveva dichiarato guerra al traffico di esseri umani, di essere in affari con i cartelli messicani della droga. “Io - ha promesso ai suoi sostenitori - chiuderò tutti gli ingressi attraverso la app telefonica di Kamala sui migranti. Lei ha questa app, pensata per i capi dei cartelli. I capi chiamano la app e loro li lasciano entrare, indicando dove abbandonare i migranti illegali. È davvero incredibile”.

dibattito tra donald trump e kamala harris 5

In questo Trump ha ragione: è da non credere. E in effetti non è vera. “Lei - ha insistito l’ex presidente - ha permesso ai migranti di pigiare un bottone e di fissare un appuntamento per essere lasciati all’interno del nostro Paese”. Trump aveva lanciato quest’accusa il mese scorso, con un post sul suo social, Truth, accusando l’amministrazione americana di aver creato l’app per aiutare i trafficanti ad aggirare i controlli e depositare gli illegali in zone al confine con il Messico dove non essere scoperti. “Come presidente - aveva scritto - metterò fine all’invasione di migranti. Fermeremo tutti i voli aerei, tutti gli ingressi illegali, e metterò fine all’app telefonica di Kamala […]”.

dibattito tra donald trump e kamala harris 4

L’app a cui Trump fa riferimento è Cbp One, lanciata sotto la sua amministrazione nel 2020 dall’agenzia federale Customs and Border Protection, disponibile su Apple App e su Google Play store. È una applicazione che opera come portale di accesso a una serie di servizi legati all’immigrazione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza al confine e garantire gli ingressi legali e gli scambi commerciali.

donald trump kamala harris IL TRUMP-OLINO DI KAMALA - VIGNETTA BY GIANNELLI donald trump kamala harris dibattito tra donald trump e kamala harris 6