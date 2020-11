TRUMP IN USCITA? RESTA BOLSONARO! SENTITE IL PRESIDENTE BRASILIANO: “DOBBIAMO SMETTERE DI ESSERE UN PAESE DI FEMMINUCCE. MI SPIACE PER I MORTI MA PRIMA O POI MORIREMO TUTTI” – IL BRASILE HA SUPERATO I 162MILA MORTI PER COVID-19 E I 5,6 MILIONI DI CASI. I CIMITERI SONO AL COLLASSO E IL PRESIDENTE SE LA PRENDE CON LA STAMPA: “DOBBIAMO AFFRONTARE LA PANDEMIA CON IL PETTO IN FUORI…”

Da www.leggo.it

Jair Bolsonaro 1

Le immagini delle sepolture per coronavirus in Brasile hanno fatto il giro del mondo, ma Jair Bolsonaro continua a minimizzare la pandemia. «Dobbiamo smettere di essere un Paese di femminucce», ha dichiarato il presidente brasiliano durante un discorso pronunciato nel palazzo presidenziale di Planalto. «Ormai tutto è pandemia. Mi dispiace per i morti, mi dispiace, ma un giorno moriremo tutti. È inutile fuggire dalla realtà», ha aggiunto.

brasile brasile

«Guarda che piatto pieno per la stampa - ha detto rivolto ai media - Un piatto pieno per l'avvoltoio che è là dietro. Dobbiamo affrontare la pandemia con il petto in fuori, combattere. Che generazione è la nostra?». Quindi il monito a smetterla di essere un "Paese di femminucce". Durante il suo intervento, Bolsonaro ha detto anche che la sua vita «è una disgrazia, è sempre un problema» e si è lamentato della copertura della stampa.

coronavirus brasile

Il Brasile ha superato i 162mila morti per Covid-19 e i 5,6 milioni di casi confermati. È il secondo Paese più colpito dopo gli Stati Uniti. I cimiteri sono al collasso e le ruspe continuano a farsi spazio tra la foresta Amazzonica per seppellire i morti. Le vittime del Covid, come fanno sapere i cittadini, non sono solo anziani, ma anche giovani in buona salute.

CORONAVIRUS BRASILE coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 7 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 4 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 3 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 11 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 1 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 10 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 2 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 12 jair bolsonaro bolsonaro JAIR BOLSONARO JAIR BOLSONARO bolsonaro brasile bolsonaro brasile LA MASCHERINA DI BOLSONARO CON SE STESSO