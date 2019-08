3 ago 2019 11:20

TRUMP DÀ VIA IL KABUL - GLI USA RITIRERANNO MIGLIAIA DI TRUPPE DALL'AFGHANISTAN IN CAMBIO DI CONCESSIONI DAI TALEBANI, PER METTERE FINE ALL'INUTILE GUERRA CHE DURA DA QUASI 18 ANNI, OVVERO DA QUELL'11 SETTEMBRE CHE SCATENÒ LA RAPPRESAGLIA CONTRO BIN LADEN E CHI LO PROTEGGEVA - AGLI AMERICANI DELL'AREA NON FREGA PIÙ NULLA, SE RIPORTA I MILITARI A CASA TRUMP GUADAGNA ALTRI CONSENSI