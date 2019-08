TRUMP VUOLE COMPRARE LA GROENLANDIA? E NOI COMPRIAMO LA CORSICA! - ECCO COME AVVIENE L'ACQUISTO DI UN TERRITORIO STRANIERO - NEL CASO DEGLI USA - CHE AVREBBERO COMPRATO LE ISOLE VERGINI (POI DEFINITE AMERICANE), PROPRIO DALLA DANIMARCA, NEL 1916 - L'ACCORDO DI CESSIONE DOVETTE ESSERE RATIFICATO DAL CONGRESSO

Dal “Corriere della sera”

1. È possibile comprare un territorio da un' altra nazione?

Sì, tanto è vero che in passato è già avvenuto. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno acquistato l'intero Alaska dall'Impero russo, nel 1867, per 7,2 milioni di dollari di allora (circa 121 milioni di oggi)

2. Come avviene lo scambio?

Dipende dal trattato che viene siglato dai rappresentanti delle due nazioni. Nel caso degli Usa - che peraltro avrebbero comprato le Isole Vergini (poi definite Americane), proprio dalla Danimarca, nel 1916 - l'accordo di cessione dovette essere ratificato dal Congresso. Il Senato lo approvò subito. La Camera un anno più tardi

3. Soltanto gli Stati possono scambiarsi territori in cambio di denaro?

Sì. Questo perché oggi, con l' eccezione dell' Antartide, la totalità delle terre emerse sono sotto la sovranità di uno Stato. È vero che esistono isole o grandi estensioni di territorio (pensiamo all' Australia) soggetti interamente a proprietà privata: ma il titolo di possesso non annulla i diritti sovrani dello Stato entro i cui confini si trova l' area in questione. Per fare un esempio: la riscossione delle tasse e la repressione di eventuali reati commessi

4 Cosa prevede la legge internazionale sullo scambio di territori?

A partire dalla nascita della Lega delle Nazioni, nel 1928, e poi delle Nazioni Unite, nel 1945, nessun territorio può essere acquisito con una guerra di aggressione ma solo attraverso una trattativa diplomatica.