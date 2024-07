TRUMPONE HA GIÀ VINTO LE ELEZIONI DI NOVEMBRE? TUTTI ASPETTANO IL SONDAGGIO CHE PUBBLICHERÀ OGGI POMERIGGIO L'INFORMATISSIMO "FIVETHIRTYEIGHT": DA LÌ SI CAPIRÀ SE TRUMP HA CONQUISTATO NUOVE FETTE DI ELETTORATO OPPURE NO. E ANCHE SE L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI BIDEN, DOPO LO SPARO DI BUTLER, SARÀ SUPERFLUA – I SONDAGGISTI CI VANNO CAUTI: “LA CAMPAGNA ELETTORALE È ANCORA LUNGA. L’EFFETTO SARÀ TEMPORANEO, LA POLITICA AMERICANA È DA SEMPRE POLARIZZATA. LA PARTITA È ANCORA APERTA E UN’ELEZIONE SI VINCE CON IL CONSENSO POLITICO, NON EMOTIVO” – I BOOKMAKER, INVECE, NON HANNO DUBBI: LE QUOTAZIONI DI TRUMP SCHIZZANO… - VIDEO

LORO SONO CONVINTI CHE CHI VOTAVA TRUMP È SEMPRE LO STESSO, PUÒ DARSI CHE RIMANGA LO STESSO IL DIVARIO. BISOGNA VEDERE SE DIVENTA SUPERFLUA O MENO…

1. SONDAGGISTI CAUTI: TRUMP NON HA GIÀ VINTO

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

attentato a donald trump butler, pennsylvania

«E dunque, per molti, Trump avrebbe già vinto le elezioni? Io sarei cauto, non ci credo, la campagna elettorale è ancora lunga, mancano quattro mesi — eccepisce Lorenzo Pregliasco, co-fondatore e direttore di YouTrend, esperto di sondaggi e tendenze —. L’attentato di per sé è un fatto dirompente e Trump da vero animale politico, con istinto fenomenale e presenza di spirito, ha subito reagito, rialzandosi in piedi sul palco del comizio con l’orecchio sanguinante e il pugno in aria, gridando ai suoi “combattete!”, potentissimo slogan per il prosieguo della campagna.

LORENZO PREGLIASCO

Ora ci vorranno 3-4 giorni per valutare correttamente l’effetto su i comportamenti di voto. Ma sarà comunque un effetto temporaneo, perché la politica americana da sempre è fortemente polarizzata, non credo che i fatti di Butler sposteranno granché l’elettorato […]».

«Stiamo ragionando a caldo, non abbiamo ancora dati da elaborare, è troppo presto per dire che effetto avrà l’attentato in Pennsylvania — si mostra prudente anche Antonio Noto, il sociologo che da più di dieci anni effettua per la Rai exit poll e proiezioni —. Di sicuro non ne avrà nessuno se Biden deciderà di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca […]. Ma anche se il presidente resterà al suo posto, […] nessun democratico voterà mai per The Donald. Piuttosto l’attentato potrebbe spingere gli altri a votare, cioè quelli tra i repubblicani che stavano già pensando invece di astenersi».

donald trump dopo l attentato butler, pennsylvania

Eppure tra gli osservatori Usa si dice che Trump ora sia passato avanti negli Stati chiave, Arizona, Georgia, Nevada, che non sarebbero più in bilico come 24 ore fa ma sorriderebbero ai repubblicani: «Di sicuro — commenta Pregliasco — se davvero Biden era un po’ indietro negli Stati decisivi e impegnatissimo nella rincorsa, tutto gli serviva meno che una situazione nuova di questo tipo. Ma la partita è aperta, possono succedere ancora tante cose da qui a novembre: gli errori di Trump, per cominciare. E poi l’economia: la riconferma di un presidente uscente si gioca molto sui dati economici. Se saranno positivi, il vento tornerebbe a soffiare a favore di Biden».

antonio noto foto di bacco (7)

«É sempre stato così — conferma Antonio Noto — un’elezione si vince grazie al consenso politico, non emotivo. Anche se Trump ha gestito benissimo dal punto di vista della comunicazione l’attentato di Butler: pure col sangue in faccia, infatti, la sua narrazione sul palco è stata quella di essere un vincente, non una vittima. Lui […] è sempre stato bravo ad enfatizzare il conflitto ed è chiaro che, qualora se la dovrà vedere con Biden, lo sparo dell’altro giorno diventerà certamente per quattro mesi un contenuto della sua campagna elettorale.

PROBABILITA DI VITTORIA DI TRUMP IN AUMENTO DOPO L ATTENTATO

Ma se […] l’attacco di Butler rimarrà un episodio isolato, l’eco di questa notizia […] pian piano si spegnerà e avrà un effetto blando sul voto di novembre. Direi che Biden in questo momento ha problemi più urgenti da risolvere: innanzitutto la perdita di reputazione ingenerata dai suoi stessi supporter, da Barack Obama a George Clooney...».

2. LE PROBABILITÀ DI DONALD TRUMP DI VINCERE LE ELEZIONI DEL 2024 SALGONO ALLE STELLE DOPO LA SPARATORIA AL COMIZIO IN PENNSYLVANIA

Traduzione dell’articolo di Rachel Bowman per https://www.dailymail.co.uk/

Le possibilità per Donald Trump di vincere le elezioni presidenziali di novembre sono aumentate dopo il tentato omicidio. L'ex presidente, 78 anni, è sopravvissuto all'attentato in cui un proiettile lo ha mancato per meno di un centimetro sabato pomeriggio, durante un comizio a Butler, in Pennsylvania.

rinco meme by emiliano carli il giornalone la stampa

Un Trump insanguinato ha alzato il pugno dopo essere stato colpito, creando un'immagine potente del criminale condannato che ha visto salire alle stelle le sue probabilità di vincere le elezioni. Un'ora prima della sparatoria, le probabilità di Trump di vincere la presidenza erano di 59 centesimi di dollaro su PredictIt, un mercato di previsioni online con sede in Nuova Zelanda.

Poco dopo l'attentato la quotazione di una sua vittoria è cresciuta a 66 centesimi di dollaro e tale è rimasta, mentre quelle di Biden sono scese a 22 centesimi. “A memoria, Reagan salì di 22 punti nei sondaggi dopo il suo attentato. È probabile che le elezioni siano una frana. Questo probabilmente riduce l'incertezza", ha dichiarato a Reuters Nick Ferres, chief investment officer di Vantage Point Asset Management.

il palco del comizio di trump a butler, in pennsylvania, dopo l attentato

Su Polymarket, una piattaforma che permette agli utenti di scommettere sulle criptovalute, le probabilità di vittoria di Trump sono salite al 70%. Mentre il prezzo del bitcoin è salito a quasi 60.000 dollari sabato, secondo Fortune. Le probabilità di vittoria di Biden su Polymarket sono solo del 16%. […]

MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP PRIMA PAGINA DI LIBERATION SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP AMERICAN POLYGONS - MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP BY VUKIC MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP l attentato a donald trump visto da un altro angolo 4 thomas matthew crooks l attentatore di donald trump TWEET COMPLOTTISTI SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP attentato a donald trump foto di evan vucci 1 INTERVISTA DI DONALD TRUMP AL NEW YORK POST IL MOVIMENTO CHE HA SALVATO LA VITA A DONALD TRUMP ATTENTATO A DONALD TRUMP - LA TRAIETTORIA DELLA PALLOTTOLA attentato a donald trump foto di evan vucci 5 attentato a donald trump foto di evan vucci 4 attentato a donald trump foto di evan vucci 3 attentato a donald trump foto di evan vucci 2 L ATTENTATO A DONALD TRUMP IN COPERTINA SU TIME panico dopo l attentato a donald trump a butler, pennsylvania polizia in azione dopo l attentato a donald trump a butler, pennsylvania attentato a donald trump butler, pennsylvania ATTENTATO A DONALD TRUMP - VIGNETTA BY GIANNELLI