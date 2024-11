TRUMPONE NON FA RETROMARCIA: NONOSTANTE GLI SCANDALI SESSUALI, IL TYCOON NON VUOLE RICONSIDERARE LA NOMINA DI MATT GAETZ COME MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. E INVIA IL SUO VICEPRESIDENTE, JD VANCE, A WASHINGTON, PER CONVINCERE I SENATORI REPUBBLICANI A NON ROMPERE IL CAZZO E VOTARE LO SVALVOLATO EX DEPUTATO DELLA FLORIDA – L’ENDORSEMENT DI MUSK: “GAETZ È JUDGE DREDD IL RIPULITORE (RIFERIMENTO AL GIUSTIZIERE DI UN FUMETTO) - IL SESSO CON LE MINORENNI E I FESTINI CON ORGE E DROGA: LE ACCUSE A GAETZ…

TRUMP TIRA DRITTO, NON INTENDE RICONSIDERARE NOMINA GAETZ

(ANSA) - Donald Trump non intende riconsiderare la nomina di Matt Gaetz a ministro della Giustizia. Il presidente eletto, riporta l'agenzia Bloomberg, ha risposto "no" a chi gli chedeva se fosse aperto a riconsiderare la scelta. Gaetz è accusato, fra l'altro, di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne. Trump ha assistito insieme a Elon Musk al lancio di Starship.

TRUMP INVIA VANCE A WASHINGTON PER AIUTARE GAETZ

(ANSA) - Donald Trump invia il suo vice JD Vance a Washington per 'aiutare' Matt Gaetz, nominato ministro della Giustizia. Vance cercherà di persuadere i senatori repubblicani dubbiosi su Gaetz, accusato fra l'altro di rapporti sessuali con una minorenne, a sostenere la nomima del presidente. Il vicepresidente eletto premerà anche per Pete Hegseth, nominato a capo del Pentagono e accusato di aggressione sessuale.

MUSK, 'MATT GAETZ È JUDGE DREDD IL RIPULITORE'

(ANSA) - "Matt Gaetz ha 3 'asset critici' che sono necessari per il suo ruolo come Attorney General: un grande cervello, una spina dorsale d'acciaio e un'ascia per fare a pezzi. (Gaetz) è il Judge Dredd d'America che deve ripulire un sistema corrotto e mettere personaggi potenti e malvagi in galera.

Gaetz sarà la nostra scure della giustizia": lo ha scritto sul proprio account di X Elon Musk, riferendosi al personaggio giustiziere del futuro di un celebre fumetto (Judge Dredd), interpretato al cinema da Sylvester Stallone.

"Quanto alle accuse mossegli contro - scrive in un secondo messaggio- le considero meno di niente. Sotto le nostre leggi, un uomo è da considerarsi innocente finché non se ne dimostri la colpevolezza. Se l'Attorney General (uno smidollato senza principi) avesse potuto perseguire Gaetz, lo avrebbe fatto, ma sapeva che non poteva".

HACKER SVELA I SEGRETI SESSUALI DI GAETZ ANCHE TRUMP HA DUBBI SUL MINISTRO

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

https://www.repubblica.it/esteri/2024/11/20/news/gaetz_ministro_giustizia_trump_accuse_sesso_con_minorenni-423656737/amp/

Un hacker ha avuto accesso ai file contenenti le testimonianze di due donne, tra cui una che, sotto giuramento, davanti alla commissione Etica della Camera, ha rivelato di aver fatto sesso con Matt Gaetz quando lei era minorenne. Nei file rubati, mai resi pubblici, ci sono informazioni personali di testimoni e accusatrici. L’hacker avrebbe scaricato i documenti usando un nome, Altam Beezley, risultato inesistente.

Il giallo informatico è l’ultimo tassello di un puzzle che rischia di andare in frantumi: da quando Donald Trump lo ha nominato Attorney General, l’equivalente del ministro della Giustizia, Gaetz ha visto la sua luminosa parabola precipitare. Sono emersi nuovi dettagli rispetto alle accuse lanciate nel 2020, quando il deputato repubblicano era stato accusato di aver pagato una minorenne per fare sesso. Un amico, Joel Greenberg, che ha ammesso di avergli procurato le ragazze e di essere stato pagato da lui attraverso la app Venmo, è stato condannato a undici anni di carcere.

L’inchiesta avviata dal dipartimento di Giustizia su Gaetz è finita senza incriminazioni, ma la commissione della Camera ne ha condotta una sua, al termine della quale ha stabilito che l’esponente trumpiano «potrebbe avere avuto una cattiva condotta sessuale con un illecito uso di stupefacenti, aver accettato regali impropri e dispensato speciali privilegi a favore di individui con i quali intratteneva una relazione personale, e cercato di ostacolare le indagini del governo».

Alcuni senatori repubblicani hanno chiesto se una persona del genere potesse guidare la Giustizia americana. Lo staff di Trump aveva risposto di sì, ma il caso si è complicato. Testimoni hanno raccontato che Gaetz partecipò ad almeno una decina di orge, tra il 2017 e il 2018, e in quei party circolava droga. Una donna ha aggiunto di averlo visto fare sesso con una ragazza di 17 anni, messa contro un tavolo da gioco.

La nuova rivelazione ha smascherato lo Speaker della Camera, l’evangelico battista Mike Johnson, che si è rifiutato di consegnare il report della commissione al Senato, chiamato a ratificare la nomina, appellandosi al regolamento. Dopo aver lasciato la Camera, è stata la motivazione, tecnicamente Gaetz non è più oggetto di inchiesta. Dietro il no di Johnson, però, non c’è il pudore processuale, ma l’imbarazzo.

E Trump? Dopo aver chiamato personalmente i senatori non allineati per convincerli a ratificare la nomina, il presidente eletto avrebbe confessato al suo staff che Gaetz ha meno del 50 per cento di possibilità di farcela. Ieri in serata ha risposto semplicemente «no» alla domanda se stesse riconsiderando la nomina. […]

