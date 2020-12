IL TRUMPONE SMASCHERATO - IL PRESIDENTE È L'UNICO SENZA MASCHERINA IN UN MARE DI SOLDATI E MARINAI ALLA TRADIZIONALE PARTITA DI FOOTBALL TRA CADETTI DI WEST POINT E ANNAPOLIS. TANTO LUI IL COVID CE L'HA AVUTO. NONOSTANTE QUESTO, LO STAFF DELLA CASA BIANCA SARÀ TRA I PRIMI A RICEVERE IL VACCINO (OGGI LE PRIME DOSI INIETTATE) - TRUMP FATICA A TROVARE AVVOCATI DISPOSTI A PROSEGUIRE LA BATTAGLIA ELETTORALE, MA I MANIFESTANTI NON GLI MANCANO

(ANSA) - Lo staff della Casa Bianca, a partire dai funzionari più vicini al presidente, sarà vaccinato contro il Covid con le prime dosi in arrivo, al pari del personale medico in prima linea contro la pandemia. Lo riporta il New York Times. L'obiettivo sarebbe quello di evitare nuovi focolai nella West Wing nelle ultime settimane dell'amministrazione Trump. Una decisione che per alcuni degli stessi interessati è destinata a dare l'impressione all'opinione pubblica che la Casa Bianca 'salti la fila' per difendere il presidente da un nuovo eventuale contagio.

TRUMP, FOTO SENZA MASCHERINA E OGGI L'INVESTITURA DI BIDEN

Flavio Pompetti per “il Messaggero”

«L' elezione più corrotta della storia!» Nel giorno in cui i grandi elettori si riuniscono per sancire la vittoria di Joe Biden, Donald Trump continua ad arringare su Twitter, e a reclamare un capovolgimento dell' esito del voto che in realtà non è mai stato alla sua portata. Il dissenso all' interno del partito repubblicano rompe ormai gli argini, anche tra i 126 deputati che hanno appoggiato l' ultimo, folle ricorso promosso dal Texas di fronte alla corte suprema, e bocciato dalla consulta con sette voti contro due.

Non c' è più un avvocato a Washington disposto a proseguire la battaglia elettorale per conto del presidente, e persino i seguaci sulle piattaforme social cominciano ad assottigliarsi.

Dalla sua parte resta la piazza, con migliaia di manifestanti che sabato hanno marciato nelle strade di Washington chiedendo il ribaltamento impossibile. La protesta si è incrociata con quella dei contro manifestanti, e quattro persone sono state accoltellate. Miliziani dei Proud Boys a Olympia nello stato di Washington hanno sparato e ucciso un rappresentante del fronte antitrumpiano. Oggi è anche il primo giorno di somministrazione del vaccino. Camion carichi delle 2,9 milioni di dosi in partenza dagli stabilimenti Pfizer in Wisconsin e in Michigan sono partiti ieri diretti in ognuno degli Stati, e questa mattina sono iniziate le inoculazioni.

COVID, ANCORA EMERGENZA

Un cittadino statunitense su venti è stato contagiato, trecentomila sono i morti, e nell' ultima settimana le grandi metropoli sono tornate in regime di lockdown severo per negozi e ristoranti. Il declino della curva delle infezioni è lontano, è previsto non prima della metà di gennaio. Ma anche in questa occasione Trump ha tenuto a ribadire lo scetticismo contro quello che lui ritiene un eccesso di precauzione. Sabato ha presenziato alla tradizionale partita di football tra i cadetti di West Point e quelli della scuola della Marina di Annapolis.

Si è fatto fotografare senza maschera, unico sugli spalti gremiti dai soldati, e a volto nudo è sceso in campo per la cerimonia del lancio della monetina. L' apparizione ha ancora una volta sollevato un coro di proteste, ma la polemica ha ormai un fiato corto, così come è corta la strada che porta alla uscita di scena del presidente.

Si parla invece a Washington dell' eventualità che la figlia Ivanka stia meditando il suo esordio nell' arena. La Cnn ha citato ieri fonti vicine alla famiglia, secondo le quali la secondogenita starebbe prendendo di mira una poltrona senatoriale in Florida, dove le cariche di Marco Rubio e di Rick Scott sono in scadenza nel 2022.

Un candidato deve essere residente da due anni nello stato. Forse per questo Ivanka e Jared stanno ultimando l' acquisto della villa di Julio Iglesias nell' esclusivo isolotto di Indian Creek, per 31,8 milioni di dollari.

