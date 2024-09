TU CHIAMALE, SE VUOI, EREZIONI (DI POMPEI) – PINO CORRIAS INFILZA ‘O MINISTRO ‘NNAMURATO E MARIA ROSARIA BOCCIA: "LA LORO STORIA FINIRÀ IN UNO DEGLI SCAFFALI DEL MUSEO DEI CUORI INFRANTI, CHE HA APERTO A ZAGABRIA. I DUE POTREBBERO DESTINARE AL MUSEO LE EMAIL DI PUBBLICO SERVIZIO E I CUORICINI PRIVATI, LE CARTE DI IMBARCO DEI VOLI, LE FATTURE DEGLI ALBERGHI VISITATI, LA REGISTRAZIONE AUDIO DELLE RISATE, LA BOZZA DEL FUTURO CONTRATTO MAI RATIFICATO E INFINE IL CIMELIO PIÙ PREZIOSO: LE DIMISSIONI DI UN INTERO MINISTRO, PERFETTAMENTE CONSERVATO..."

Estratto dell'articolo di Pino Corrias per "Il Fatto Quotidiano"

GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME

Se per egemonia culturale si intende un lascito alla posterità, Gennaro Sangiuliano, detto Genny Delon (copy Dagospia) ce l’ha fatta. La sua storia con la dottoressa Maria Rosaria Boccia “pompeiana esperta” (copy Paolo Mieli) finirà quanto prima in uno degli scaffali del Museo dei Cuori Infranti, che ha aperto una decina di anni fa a Zagabria e che risulta essere uno dei musei più visitati della Croazia.

Dietro alla trasparenza delle teche di cristallo, intere tempeste emotive sono messe a dimora nella quiete che segue il sisma dell’addio – lettere piene di promesse non mantenute, dépliant di alberghi visitati, ciocche di capelli, oggetti sbriciolati dalla furia dei litigi: piatti, bicchieri, smartphone – a informarci di come il cuore macini i sentimenti in risentimenti, le carezze in pugni (copy Celentano) e insomma l’idillio vada in malora.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Genny e Maria Rosaria, ‘o ministro e la bionda, potrebbero agevolmente destinare al Museo le email di pubblico servizio e i cuoricini privati, le carte di imbarco dei voli volati insieme, le fatture degli alberghi visitati con il chiaro di luna, gli scontrini degli aperitivi in piscina, la registrazione audio delle risate che scintillavano in quei tempi ormai lontani, già pieni di nostalgia.

E naturalmente la bozza del futuro contratto mai ratificato, che aleggiava come chimera del “posto fisso” (copy Checco Zalone) e che la dottoressa si era affrettata a sostanziare di prove audiovisive, come i piani sequenza che pare abbia filmato con i suoi occhiali alla James Tont (copy Lando Buzzanca) lungo i corridoi del ministero e meglio ancora i labirinti della loro privacy. Fondandolo, i due artisti croati Olinka e Drazen, hanno inteso “aiutare le persone ad accettare il fallimento se vogliono accedere al progresso”.

Sollecitarle a elaborare il lutto. Creare uno “spazio di memoria sicura” di “ricordo protetto”, per conservare “l’eredità materiale e non materiale delle relazioni infrante”. Non immaginavano che la nostra coppia del giorno potrebbe fare di più, molto di più per la collezione del Museo, in un futuro imminente. Aggiungere ai 4 mila cimeli il più prezioso, estratto dalla più antica e più autentica tradizione romana: le dimissioni di un intero ministro, perfettamente conservato.

pino corrias con la moglie micol Pino Corrias SANGIULIANO COME IL PROFESSORE DELLA CASA DI CARTA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA GENNARO SANGIULIANO - MEME OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND carmine lo sapio maria rosaria boccia sangiuliano carmine lo sapio maria rosaria boccia sangiuliano PETIZIONE DI ITALIA VIVA PER CHIEDERE LE DIMISSIONI DI GENNARO SANGIULIANO DAGO-SCOOP SULLA MAIL RISERVATA RICEVUTA DA MARIA ROSARIA BOCCIA BOCCIA - VIGNETTA SUL CASO SANGIULIANO - BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia e il sindaco di pompei carmine lo sapio carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia