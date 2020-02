TU SEI NANO E TU UNO SFIGATO - QUESTO IL LIVELLO DELLO SCONTRO TRUMP-BLOOMBERG SU TWITTER, CON IL PRESIDENTE CHE PUNZECCHIA IL MILIARDARIO: ''UNA MASSA DI 1,62 CENTIMETRI DI ENERGIA MORTA, CHE NON HA IL CORAGGIO DI SALIRE SUL PALCO PER SFIDARE QUESTI POLITICI. ODIA BERNIE IL MATTO E GRAZIE AI SUOI SOLDI RIUSCIRÀ A FERMARLO'' - E QUELLO SCENDE AL SUO LIVELLO: ''FREQUENTIAMO LE STESSE PERSONE A NEW YORK E ALLE SPALLE DICONO DI TE CHE SEI UN PAGLIACCIO''

.@realDonaldTrump - we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence. I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020

Alberto Flores d'Arcais per “la Stampa”

Mike Bloomberg vs. Donald Trump. Fuori i secondi, tra il presidente degli Stati Uniti venerato dai suoi fan come un re e l' ex sindaco di New York (il più amato dai tempi di Fiorello La Guardia) è iniziato il match dell' anno: una sfida di parole (e insulti) sul ring di Twitter.

Due miliardari newyorchesi, da decenni tra i più famosi vip della Grande Mela, hanno dato vita ieri a un duello social quasi fossero due adolescenti alle prese con troppo testosterone. Sono nati nella stessa città, fanno parte della stessa generazione (Trump ha 74 anni, Bloomberg 77), si conoscono benissimo da almeno quattro decenni, hanno frequentato per anni gli stessi party, hanno decine di amici in comune ma oggi farebbero fatica a stringersi la mano.

Per The Donald l' ex sindaco-miliardario potrebbe diventare il maggior pericolo elettorale (anche se fino al Super Tuesday non scenderà in campo), per Mikey (come lo chiamano affettuosamente nella Big Apple) il presidente racchiude in sé tutto il male possibile («a novembre va battuto ad ogni costo»). Da tempo Trump ironizza sul suo potenziale sfidante chiamandolo «Mini Mike» (Mike il piccoletto) ma ieri, con il suo tweet lanciato alle 8:23 di mattina, ha dato il meglio (o il peggio): «Mini Mike è una massa di 1,62 centimetri di energia morta, che non ha il coraggio di salire sul palco per sfidare questi politici di professione. Niente scatole per favore. Odia Bernie il matto e grazie ai suoi soldi riuscirà a fermarlo».

Il riferimento alle «boxes» (scatole) è dovuto a una fotografia - presa a un comizio di Bloomberg - in cui era salito sopra una scatola per arrivare meglio al microfono. In realtà l' altezza dell' ex sindaco di New York è 1,76, certamente più bassa di quella di Trump (che è alto 1,92) ma più che nella media.

La replica di Bloomberg non si fa attendere. Prima parlando a Winston-Salem in North Carolina (dove il 3 marzo si voterà nelle attese primarie che vedranno alle urne grandi Stati come California e Texas), davanti a una folla di bianchi, afro-americani e latinos: «Non sono spaventato da Trump ed è per questo che continua a twittare contro di me. C' è un modo per capire se è preoccupato ed è quando ti menziona. È un narcisista e, se vuoi davvero infastidirlo, dì "quella persona", non dire Donald Trump».

Il presidente Usa ha rincarato la dose, paragonando la sfida lanciata da Bloomberg a quella che Jeb Bush (fratello e figlio di due presidenti) aveva lanciato contro di lui 2016: «Mini Mike Bloomberg è un PERDENTE, che ha soldi ma non è in grado di dibattere, ha zero presenza. Mi ricorda una versione minuscola di Jeb 'il Molle' Bush, ma Jeb ha più capacità politiche».

Nuova replica di Bloomberg, stavolta anche lui via Twitter: «Conosciamo le stesse persone a New York. Alle tue spalle tutti ridono di te e ti chiamano 'pagliaccio che abbaia a Carnevale'. Tutti sanno che hai ereditato una fortuna e l' hai buttata via con affari stupidi e per incompetenza. Io ho una storia e le risorse per batterti. E lo farò». Per dimostrare la sua superiorità si è affidato all' autoironia, con alcuni «meme» diffusi sui social. In uno compare un finto scambio di messaggi di Bloomberg in cui chiede a un amico (con milioni di follower su Instagram) come rendere il suo aspetto «più accattivante».

Rudy Giuliani, Donald Trump, Michael Bloomberg, Bill Clinton, Joe Torre.