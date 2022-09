19 set 2022 17:14

TUPPE TUPPE, SANTITÀ! - IN UN’INTERVISTA A “IL MATTINO”, PAPA FRANCESCO ELOGIA NAPOLI E LA SUA FORZA: “IN QUALCHE MODO MI RICORDA BUENOS AIRES. PERCHÉ MI PARLA DEL SUD. IL MEDITERRANEO È MATRICE STORICA, GEOGRAFICA E CULTURALE DEL DIALOGO. SE PENSO A NAPOLI, ALLA SUA STORIA, ALLE DIFFICOLTÀ CHE L'HANNO ATTRAVERSATA, PENSO ALLA STRAORDINARIA CAPACITÀ CREATIVA DEI NAPOLETANI. E PENSO A COME LA SI POSSA USARE PER TIRARE FUORI IL BENE DAL MALE, LA GIOIA DI VIVERE DALLE DIFFICOLTÀ” - VIDEO