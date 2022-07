16 lug 2022 12:02

TUTTA LA CRISI MINUTO PER MINUTO - MOVIMENTO IN TILT TRA OLTRANZISTI BARRICADERI (CASALINO-TAVERNA-RICCIARDO), MINISTRI CHE NON VOGLIONO DIMETTERSI E DEPUTATI PRO-DRAGHI. AL VIA IL CONSIGLIO NAZIONALE, CONTE E’ UN RE TRAVICELLO CHE ORMAI NON CONTA PIU’ NULLA – LETTA: “CI TROVIAMO IN UN CASINO INCREDIBILE, DRAGHI DEVE CONTINUARE” – RENZI BOMBARDA CONTE: INFLAZIONE AL 9%, MA I POPULISTI E I CIALTRONI PREFERISCONO FAR CADERE DRAGHI”