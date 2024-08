TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA - CHE CI FANNO DUE FASCI LITTORI NELL'AULA DELLA CAMERA DEGLI STATI UNITI? ALDO CAZZULLO: "IL MODELLO DI WASHINGTON È ROMA, DOVE NELL'ANTICHITÀ IL FASCIO ERA UN SIMBOLO DEL POTERE. MUSSOLINI NE HA FATTO UN USO IMPROPRIO, TRASFORMANDOLO IN UN SIMBOLO DI OPPRESSIONE. PER CAPITOL HILL IL PUNTO DI RIFERIMENTO FU IL PANTHEON, DAL COLONNATO ALLA ROTONDA CENTRALE ALLA CUPOLA, DECORATA CON L’AFFRESCO DELL’APOTEOSI DI GEORGE WASHINGTON CHE INDOSSA LA VESTE VIOLA DEI GENERALI ROMANI VITTORIOSI..."

Dalla rubrica delle lettere del “Corriere della Sera”

fasci littori al congresso americano 2

Caro Aldo, ho appena visto la foto di Netanyahu, che parla al congresso Usa, in una sala dove campeggiano alle pareti due fasci littori. Per dirla alla Di Pietro, che ci azzeccano i fasci con la storia degli Stati Uniti?

Alberto Solano

Risposta di Aldo Cazzullo

Caro Alberto, nell’antica Roma il fascio era un simbolo del potere. Non è colpa degli antichi romani, e neppure degli americani che guardarono all’antica Roma, se Mussolini ne ha fatto un uso improprio, trasformandolo in un simbolo di oppressione e di tirannide. Il modello di Washington è Roma. Il Parlamento venne costruito su un Colle, come il Campidoglio, e in segno propiziatorio fu chiamato Capitol Hill.

ALDO CAZZULLO

Là si riuniscono la Camera dei Rappresentanti e la Camera alta, che si chiama Senato, come nell’antica Roma. I lavori cominciarono nel 1793 sotto la supervisione di Thomas Jefferson, che già aveva fatto costruire il Campidoglio della Virginia, a Richmond, sul modello della Maison Carrée, il tempio romano di Nimes, in Francia.

Per Capitol Hill il punto di riferimento fu il Pantheon, dal colonnato alla rotonda centrale alla cupola, decorata con l’affresco dell’Apoteosi di George Washington che indossa la veste viola dei generali romani vittoriosi. Ai suoi lati, la dea della Vittoria e la dea della Libertà, che porta il berretto frigio e stringe in pugno appunto un fascio: nell’antica Roma il simbolo dell’autorità, in America anche segno di unità e democrazia; come le verghe sottili sono legate insieme, così gli Stati si rafforzano unendosi sotto un comune governo federale (il motto degli Usa è in latino: «e pluribus unum», da più Stati uno solo). […]

fasci littori al congresso americano 3

Del resto nel 1777 proprio Washington aveva rifiutato le offerte di pace del generale inglese John Burgoyne, proclamando: «Gli eserciti uniti d’America combattono per la più nobile delle cause, la libertà. Gli stessi principi ispirarono le armi di Roma nei giorni della sua gloria; e la stessa conquista fu la ricompensa del valore dei romani».

aldo cazzullo fasci littori al congresso americano 1 statua abraham lincoln con due fasci littori tombini con il fascio littorio a roma