TUTTI CONTRO CONTE - DE BORTOLI A “CARTABIANCA” UCCELLA “GIUSEPPI”: “AL GOVERNO RIMPROVERO LA MANCANZA DI CHIAREZZA E L’ECCESSIVA ENFASI SULLA RESPONSABILITÀ DEI CITTADINI ITALIANI, CHE IN QUESTI MESI SONO STATI BRAVISSIMI. LE DECISIONI SUL RITORNO ALLA NORMALITÀ SPETTANO ESCLUSIVAMENTE ALLA POLITICA” - RENZO ROSSO CI METTE IL CARICO: “CONTE? UNO CHE RIESCE A DIRE CHE GLI ALTRI PAESI LO AMMIRANO QUANDO FANNO ESATTAMENTE L'OPPOSTO È UN FENOMENO DA STUDIARE”

1 - RENZO ROSSO A QUARTA REPUBBLICA CONTRO IL MINISTRO PATUANELLI E IL PREMIER: "FATEMI INTERVENIRE, CONTE È UN FENOMENO DA STUDIARE"

Da www.liberoquotidiano.it

RENZO ROSSO

"Conte è un grande fenomeno", Renzo Rosso, in collegamento con Nicola Porro a Quarta repubblica, esprime in poche battute tutta la rabbia e lo sconcerto del mondo degli imprenditori per il premier Giuseppe Conte e la sua Fase 2. Dopo aver sentito il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli parlare di aiuti e stanziamenti, il patron del marchio di abbigliamento Diesel chiede la parola per andare dritto al punto, cioè Conte: "Fatemi intervenire. Uno che riesce a dire che gli altri Paesi lo ammirano quando fanno esattamente l'opposto è un fenomeno da studiare. Noi dobbiamo riaprire altrimenti crolla la nostra economia!", tuona Rosso.

giuseppe conte stappa

La sua critica è a 360°: "Abbiamo troppo potere in mano ai virologi, che paghiamo noi. C'è troppa gente che parla e nessuno che decide! Questi signori hanno parlato parlato, ma non è mai arrivato niente tranne i 600 euro, nessuna banca ne sa niente. Voi non sapete fare economia! Sono molto preoccupato!". Il paragone con la Cina è impietoso: "Lì tutti gli uffici sono rimasti aperti, ho aziende in tutto il mondo e dovunque hanno riaperto! In Cina hanno chiuso solamente una città!".

2 - CARTABIANCA, FERRUCCIO DE BORTOLI CRITICA GIUSEPPE CONTE: "CORONAVIRUS E FASE 2, LE DECISIONI SPETTANO ALLA POLITICA"

Da www.liberoquotidiano.it

FERRUCCIO DE BORTOLI

Ferruccio De Bortoli continua ad usare accenti molto critici nei confronti del governo e di Giuseppe Conte, nel mirino soprattutto per la conferenza stampa di domenica sera in cui ha annunciato la Fase 2 e per i toni "paternalistici" usati dal premier. L'ex direttore del Corriere della Sera, ospita in collegamento a CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3, ribadisce: "Al governo rimprovero la mancanza di chiarezza e l’eccessiva enfasi sulla responsabilità dei cittadini italiani, che in questi mesi sono stati bravissimi. Dobbiamo trattarli come persone adulte, non come adolescenti".

giuseppe conte meme

Ma non è tutto, perché De Bortoli arricchisce la sua critica: "Il governo poteva e doveva essere chiaro, le decisioni sul ritorno alla normalità spettano esclusivamente alla politica. Che deve sentire il comitato tecnico scientifico e poi decidere, assumendosi tutte le responsabilità del caso", conclude. Chiaro l'assunto di De Bortoli: il nostro premier, Giuseppe Conte, non decide e continua a fare di tutto per non assumersi responsabilità.