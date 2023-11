TUTTI ALLA CORTE DELLA “SANTA” – DANIELA SANTANCHÉ, NONOSTANTE I GUAI GIUDIZIARI DI VISIBILIA E IL FLOP DI “OPEN TO MERAVIGLIA”, TORNA AL CENTRO DELLA SCENA: SUL LAGO MAGGIORE DÀ IL VIA A UNA DUE GIORNI DI INCONTRI E DIBATTITI SUL TURISMO. PRESENTE MEZZO GOVERNO, A PARTIRE DA GIORGIA MELONI – UNA DIMOSTRAZIONE DI POTERE PER LA “PITONESSA”, DOPO LE VOCI CHE LA DAVANO IN BILICO…

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

daniela santanche

Per settimane è stata data in bilico, descritta come un po' marginalizzata dai suoi stessi compagni di partito, e del resto la non ancora del tutto conclusa faccenda Visibilia, condita di inesattezze (a essere generosi) spiegate da lei stessa al Parlamento, l'aveva giocoforza messa sul banco degli imputati.

Invece rieccola qui, Daniela Santanchè, che per oggi e domani ha organizzato una due giorni sul Lago Maggiore, con al centro il tema del turismo, dove parteciperà mezzo governo. Giorgia Meloni compresa. Per lei è una dimostrazione di potere non indifferente.

GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHE

La prima edizione di 'Meraviglia, gli Open', richiamo alla costosa campagna pubblicitaria che si era rivelata un altro mezzo flop, si tiene a Baveno, in provincia di Verbania. Organizzazione certosina: navette per tutti da Milano, grande ospitalità per relatori e giornalisti.

Ci sono Ignazio La Russa, presidente del Senato e sodale di vecchia data della fu pitonessa: da quando FdI era un piccolo partito del centrodestra e la coppia teneva su la baracca in Lombardia; il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, fresco reduce dalla faccenda treno. Poi: Adolfo Urso (ministro delle Imprese), Alessandra Locatelli (Disabilità) e Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. Domani, invece: Giancarlo Giorgetti (Economia), Anna Maria Bernini (Università), la premier, Andrea Abodi (Sport) e Gennaro Sangiuliano (Cultura).

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

Doveva esserci, ma poi è saltata la sua partecipazione, anche Matteo Salvini, un altro che di queste occasioni pubbliche - tra pranzi, cene e varia convivialità - non se ne perde una. Ma comunque, rimane una sfilata di prima grandezza dell'attuale potere italiano, inframezzato da ben quattro interventi in programma della ministra. […]

Certo, si parlerà di turismo, imprese, di gusto italiano, ci saranno Coldiretti (sì, con Ettore Prandini, anche lui nell'occhio del ciclone per la tentata aggressione a Benedetto Della Vedova), Confagricoltura, Confartigianato, i referenti delle grandi catene di alberghi e così via. Non c'è ahimè traccia di chi il turismo lo porta avanti con il proprio lavoro: niente organizzazioni sindacali del settore quindi, ma neanche la ministra del Lavoro Marina Calderone.

