PER MACRON SOLO SCHIAFFON! – DOMANI IN FRANCIA CI SONO LE ELEZIONI REGIONALI E I SONDAGGI DANNO IL RASSEMBLEMENT NATIONAL DI MARINE LE PEN IN VANTAGGIO ALMENO IN PROVENZA-COSTA AZZURRA. MA IL VERO OBIETTIVO SONO LE PRESIDENZIALI DEL PROSSIMO ANNO: MARINE È CAMBIATA. MOLTO DAL 2017, SI STA DANDO UNA GROSSA RIPULITA, STA CERCANDO DI PASSARE PER MODERATA E NON PIÙ ANTI-EUROPEISTA, ANCHE GRAZIE AL SUO BRACCIO DESTRO, IL GIOVANE JORDAN BARDELLA