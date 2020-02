TUTTI PER UNO, NESSUNO CON TOTI – BERLUSCONI NON HA DIMENTICATO L’ADDIO DEL SUO EX PUPILLO E NON HA NESSUNA INTENZIONE DI FARSI CARICO DELLA SUA CANDIDATURA IN LIGURIA –DAL CARROCCIO HANNO MESSO LE MANI AVANTI: “IL NOME DI TOTI NON SI TOCCA”, MA COMUNQUE NON SARÀ IN QUOTA SALVINI – IL BANANA RINGALLUZZITO DALLA CALABRIA STA PREPARANDO IL “TOUR DELLA LIBERTÀ”

Marco Antonellis per Dagospia

giovanni toti in tuta con berlusconi

Il Cav non dimentica! È proprio il caso di dirlo soprattutto se ci riferisce a Giovanni Toti l'ex pupillo del sire di Arcore passato dalle TV alla politica prima sotto le insegne di Forza Italia e poi fondando il nuovo personalissimo partito Cambiamo!. Perché nel centrodestra, dove ci si sta accapigliando per la spartizione delle poltrone in vista delle prossime regionali (per Salvini & company in molte regioni si pronostica vittoria facile) nessuno vuole accollarsi la candidatura del governatore uscente: "Toti non può più essere in quota Forza Italia per cui bisognerà trovare qualcun altro che se ne faccia carico".

TOTI MELONI SALVINI

Insomma, il Cav del suo ex pupillo non ne vuol sapere (lo considera in quota Lega) tanto che da via Bellerio hanno già messo le mani avanti: "Il nome di Toti in Liguria per quanto ci riguarda non si tocca. Se poi qualcuno ha altre idee lo dica apertamente. Certo non sarà in "quota" Salvini". Al momento, dunque, rimane insoluta la domanda del Cav: "Chi si farà carico della candidatura di Giovanni Toti in Liguria?".

matteo salvini giovanni toti al papeete di milano marittima 2

Nel frattempo Silvio Berlusconi sta preparando il 'Tour della Liberta'' che toccherà tutte e 6 le regioni chiamate al voto in primavera. Silvione, ringalluzzito dal risultato in Calabria punta a giocare da protagonista in Veneto, Marche, Campania, Puglia, Liguria e Toscana, con particolare riguardo alle regioni del Sud. Non ditegli però che Salvini in Campania punta sull'ex rettore dell'Universita' di Salerno Aurelio Tommasetti anziché su Stefano Caldoro così benvoluto da Berlusconi e Meloni.

silvio berlusconi jole santelli

Intanto Berlusconi ha fatto sapere anche il suo pensiero sul governo Conte e sulla durata della legislatura. La previsione dell'ex Premier è che non si tornerà al voto tanto presto. Dopo i risultati in Emilia Romagna e Calabria nessun parlamentare vuole più le elezioni anticipate. In troppi perderebbero il seggio (senza nemmeno avere un lavoro per il dopo). Insomma, meglio pensare a vincere le regionali.

TOTI RIXI SALVINI