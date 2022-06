SEGNATEVI LA PROFEZIA DI MARCELLO SORGI: “DI BATTISTA NON SI CANDIDERÀ NEL 2023. RIENTRERÀ IN SCENA, MA CON UNA ‘COSA’ SUA” - “CONTE LO CORTEGGIA, LA SVOLTA RADICALE DEGLI ULTIMI MESI È MIRATA A SPINGERLO A TORNARE A CASA, MA NON HA CAPITO CHE DIBBA NON SI LASCERÀ CONVINCERE. LUI SI SENTE UN LEADER. SA CHE LA BASE LO PERCEPISCE COSÌ E NON VEDE RAGIONI PER METTERSI SOTTO UNO COME L'"AVVOCATO DEL POPOLO". PER DIBBA QUELLA STORIA LÌ È FINITA. IL M5S, AMMESSO CHE RIESCA A SALVARSI DALL'IMPLOSIONE ARRIVERÀ SÌ E NO ALL'8 PER CENTO”