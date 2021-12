TUTTI I SIPARIETTI TRA DRAGHI E I GIORNALISTI ALLA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO - LA PRIMA DOMANDA È SUBITO SUL QUIRINALE, E “MARIOPIO” SE LA RIDE: “APPLAUSO PERCHÉ HA SAPUTO INTERPRETARE QUELLO CHE PASSA NELLA TESTA DI QUASI TUTTI I COLLEGHI CHE SONO QUI OGGI, QUINDI SE RISPONDO NESSUNO MI FA PIÙ QUESTA DOMANDA” - POI LA GAG CON IL CRONISTA (ITALIANO) DI “AP”, CHE CHIEDE SE PUÒ PARLARE IN INGLESE. IL PREMIER RISPONDE: “CERTO, POI LA TRADUCO IO”. SPOILER: ALLA FINE SCELGONO IL ROMANACCIO - VIDEO

Giornalista:"Ritiene necessario per garantire continuità al lavoro del Governo che lei rimanga alla guida?"



Risate di #Draghi, che invita la sala ad applaudire la domanda (e a non ripeterla) ?#conferenzastampa pic.twitter.com/1P5ozcohCo — Pietro Raffa (@pietroraffa) December 22, 2021

Draghi e il siparietto con il giornalista che voleva fare la domanda in inglese

Da https://tg24.sky.it/

Simpatico fuoriprogramma durante la conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi. A un certo punto ha preso la parola un giornalista di una testata straniera che ha chiesto al premier di poter fare la domanda in inglese.

La risposta di Draghi ha fatto scattare un primo applauso della sala stampa. A quel punto il giornalista ha deciso di fare la domanda in italiano, provocando una seconda, divertita, reazione del presidente del Consiglio.

Mario Draghi, la prima domanda della giornalista: "Resta premier?". Risata nervosa, "ora basta"

Da www.liberoquotidiano.it

"Allora, ehhehehehehhe". Mario Draghi non trattiene una risata nervosa. Prima domanda della conferenza stampa di fine anno a Palazzo Chigi e primo imbarazzo per il premier. A farla è Antonella Cuppari, giornalista del Quotidiano nazionale, che va dritta al punto senza troppi preamboli.

"Lei ha fatto il punto sui risultati del governo. Ritiene che per completare l'opera sia indispensabile che la legislatura continui per un altro anno? E nel caso, considera necessario per garantire continuità al lavoro del governo che lei rimanga alla guida?".

Omicron, crisi economica, manovra. Sul tavolo del presidente del Consiglio il dossier è ancora enorme, ma è inutile negarlo: a Roma e non solo, oggi, il pensiero è sul bivio: Palazzo Chigi o Quirinale? Draghi scatta in una risata che fa bisbigliare tutta la sala stampa.

"Applauso alla domanda perché ha saputo interpretare quello che passa nella testa di quasi tutti i colleghi che sono qui oggi, quindi se rispondo nessuno mi fa più questa domanda - premette il premier -. Noi abbiamo conseguito tre grandi risultati: abbiamo reso l'Italia uno dei Paesi più vaccinati d'Italia, abbiamo consegnato in tempo il Pnrr e abbiamo raggiunto i 51 obiettivi".

"Quindi - prosegue Draghi - abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul Pnrr continui indipendentemente da chi ci sarà. Le persone sono sempre importanti ma l'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo.

La più ampia possibile, e voglio ringraziarla perché non è facile per i partiti lavorare insieme con punti di partenza drammaticamente diversi, in certe circostanze. Ora basta domande di questo tipo...". Seconda domanda, con il collega di Askanews: "Mi dispiace presidente, ma la devo deludere".

