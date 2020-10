TUTTI ALLE TERME PER IL LOCKDOWN E PER NATALE! – CONTE E COMPAGNUCCI HANNO CHIUSO TEATRI, CINEMA, RISTORANTI, PISCINE, ETC. MA LE TERME NO, SONO SALVE E POSSONO RESTARE APERTE, AL PARI DELLE CHIESE - SIRMIONE, SATURNIA, ABANO, ISCHIA, CASTROCARO ETC. RINGRAZIANO. ANZI, SI RILANCIANO COME “VACCINO” ANTI-COVID: “È ANCHE NOTO CHE TRA I VAPORI, LE ACQUE CALDE E CURATIVE LA MENTE E I SENSI SI RIGENERANO TOTALMENTE. E LO ZOLFO, PRESENTE NELL’ARIA E NELL’ACQUA, UCCIDE DA SECOLI I VIRUS E CURA LE PESTILENZE…”

qc terme valle d'aosta 2

"LE TERME CONTINUANO AD OPERARE"

(AGI) - Federterme apprezza il nuovo Dpcm sul Covid. "Conte, Speranza e Bonaccini - ha affermato Massimo Caputi Presidente Federterme - hanno compreso, in un momento drammatico per il Paese, l'importanza del sistema termale italiano. Nel nuovo dpcm si autorizza espressamente il mantenimento in attività dei centri termali e i loro alberghi dotati di presidio sanitario.

Le terme italiane, autorizzate dal Ministero della Salute e dalle Regioni, sono punto di eccellenza e sicurezza al servizio della comunità è ancora più necessarie in epoca Covid e post Covid. Il protocollo 'Terme Sicure' ha garantito assenza di contagio".

cascata delle terme di saturnia

Massimo Caputi, Presidente Federterme

Le terme italiane sono salve e possono restare aperte: è quanto recita il nuovo DPCM, purché abbiamo il presidio sanitario obbligatorio. E con un comunicato stampa mattutino Federterme ha ringraziato Conte, Speranza e Bonaccini, mentre tutti li insultano.

Non si può andare all’estero in questo momento? Si pensa di scappare dalle città? Le terme sono i posti adatti dove ci si può rifugiare. Sono oltre 3 milioni gli italiani che già usufruiscono delle terme, ma ora rischiano di essere molti di più specialmente in vista del Natale. E il sito di Federterme è andato in tilt.

pool suite alle terme di merano

Accolgono chi vuole curarsi, o per rilassarsi per non pensare per un po' ai tempi bui attuali, o per lavorare in serenità, sotto la rigida protezione dei presidi sanitari obbligatori e del Protocollo Terme Sicure

Del resto è anche noto che tra i vapori, le acque calde e curative la mente e i sensi si rigenerano totalmente. E lo zolfo, presente nell’aria e nell’acqua, uccide da secoli i virus e cura le pestilenze.

Sirmione, Saturnia, Abano, Ischia, Castrocaro etc. sono pronte al secondo lockdown e ringraziano Conte.

