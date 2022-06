COME FACCIAMO A OCCUPARCI DI LAVORO SE NON RIUSCIAMO NEMMENO A FAR FUNZIONARE I CENTRI PER L'IMPIEGO - TELEFONI CHE SQUILLANO A VUOTO, MAIL CHE NON VENGONO LETTE, APPUNTAMENTI RIMANDATI PER CARENZA DI PERSONALE: È LA SITUAZIONE DELLE STRUTTURE CHE DOVREBBERO TROVARE UN POSTO AI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, AI PERCETTORI DELLA NASPI E AI LAVORATORI IN CIGS - AL 18 MAGGIO LE REGIONI AVEVANO ASSUNTO SOLO 3.440 PROFESSIONISTI DEGLI 11.600 ATTESI IN ENTRATA: COSÌ RISCHIAMO DI PERDERE I 5 MILIARDI MESSI A DISPOSIZIONE DAL PNRR...