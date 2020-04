TUTTO QUI? - COLAO HA MOLTO DELUSO IMPRENDITORI, ECONOMISTI E FINANZIERI. LA SUPERCAZZOLA DI CONTE IERI SERA PER L'80% ERA ISPIRATO DALLA TASK FORCE DELL'EX CAPO DI VODAFONE E PER IL RESTO DAL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO, COME LUI HA TENUTO A RIPETERE DUE VOLTE. EPPURE SULLA RIPARTENZA ECONOMICA, IL SOLITO BLA-BLA: PER LA RIPRESA DEI CONSUMI OCCORRE, VEDI LA GERMANIA E GLI USA, DARE SOLDI, SOLDI, SOLDI A FONDO PERDUTO ALLA GENTE O IL SISTEMA SI INCEPPA E SI VA IN DEFAULT

DAGONOTA

giuseppe conte conferenza stampa fase due

Imprenditori, economisti e finanzieri sono rimasti piuttosto delusi dalla task force di Colao. Il discorso di Conte ieri sera per l'80% era ispirato dai consigli della squadra dell'ex capo di Vodafone e per il resto dal solito comitato tecnico-scientifico, come lui ha tenuto a ripetere due volte.

Eppure nulla di quanto pronunciato ieri davanti a 25 milioni di italiani accennava alla ripresa dei consumi, della domanda, dell'economia reale.

Ma come, servivano decine di esperti per mantenere il lockdown praticamente invariato, facendo in più incazzare chi non ha una famiglia ''tradizionale'' nel senso ottocentesco del termine?

VITTORIO COLAO

Lontani dai metodi di Trump e Merkel, con versamenti immediati e a fondo perduto da migliaia di euro, ma pure lontani dai paesi scandinavi, che non hanno paralizzato tutta l'economia, alla fine Conte ha dato retta a Boccia e Speranza e tenuto tutto chiuso per quasi un altro mese. Ma se non si dà una mossa, quando i negozi riapriranno la gente non entrerà non per paura del virus ma perché non avrà una lira. E il sistema si inceppa e si va in default.