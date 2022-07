TV, SORRISI E SANZIONI – ARRIVA IL NUOVO PACCHETTO DI MISURE DELL’UE CONTRO LA RUSSIA: SARÀ INTRODOTTO UN NUOVO DIVIETO DI IMPORTAZIONE DELL’ORO DI MOSCA E VERRANNO RAFFORZATI I CONTROLLI SULL’EXPORT DI TECNOLOGIE AVANZATE – URSULA VON DER LEYEN: “LA RUSSIA DEVE PAGARE UN ALTO PREZZO PER LA SUA AGGRESSIONE” (PER ORA, GLI UNICI A PAGARE SIAMO NOI)

1 - UCRAINA: UE RAFFORZA SANZIONI A RUSSIA, STOP A IMPORT ORO

(ANSA) - L'Ue ha adottato la proposta di un nuovo pacchetto di misure per mantenere e rafforzare l'efficacia dei sei pacchetti di sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina.

Viene introdotto un nuovo divieto di importazione dell'oro russo, rafforzando i controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate. Rafforzerà poi gli obblighi di segnalazione per rendere più rigido il congelamento dei beni nell'Ue. Si ribadisce che le sanzioni dell'Ue non mirano in alcun modo al commercio di prodotti agricoli tra paesi terzi e la Russia.

2 - UCRAINA: VON DER LEYEN, MOSCA DEVE PAGARE UN PREZZO ALTO

(ANSA) - "La brutale guerra della Russia contro l'Ucraina continua senza sosta. Pertanto, oggi proponiamo di inasprire le nostre dure sanzioni Ue contro il Cremlino, applicarle in modo più efficace e prorogarle fino a gennaio 2023.

Mosca deve continuare a pagare un alto prezzo per la sua aggressione". Lo dichiara la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella nota della Commissione in cui si annunciano nuove misure per rafforzare le sanzioni contro la Russia per la guerra all'Ucraina.

