TWEET FLASH! ''GELO NEL SALOTTO TV DI MYRTA MERLINO MEDICO DI BASE IN COLLEGAMENTO: 'FAREMO I TAMPONI? PERÒ CI MANCANO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, L'ATS MI HA DETTO CHE LI ATTENDE ANCORA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALL'EMERGENZA...". MYRTA FA SCIVOLARE CON NONCHALANCE LA DENUNCIA E PASSA AD ALTRO TEMA'' (M.ARNESE) - SICURAMENTE NON C'ENTRA IL FATTO CHE ARCURI È IL SUO EX COMPAGNO

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Estratto dai tweet di Michele Arnese di www.startmag.it

 

https://www.startmag.it/mondo/conte-crisanti-regioni-centrodestra-germania/

 

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ALT! PERCHÉ OLIVIA PALADINO È SCAPPATA A GAMBE LEVATE DA FILIPPO ROMA DELLE ''IENE''? DAGOSPIA HA RICEVUTO UN VIDEO GIRATO NEL SUPERMERCATO IN CUI SI È RIFUGIATA LA FIRST LADY. TUTTA COLPA DEL BORSONE CHE LA BIONDA ''OLLY'' PORTAVA CON SÉ E HA NASCOSTO NEL SUPERMERCATO. È CHIARAMENTE UNA BORSA DA PALESTRA. PECCATO CHE IL FATTACCIO SIA AVVENUTO QUANDO CONTE AVEVA GIÀ CHIUSO LE PALESTRE. NON È CHE LA PALLIDA PALADINO SI VA AD ALLENARE DI NASCOSTO E INFRANGENDO I DPCM? AH, SAPERLO…