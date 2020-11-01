Estratto dai tweet di Michele Arnese di www.startmag.it
https://www.startmag.it/mondo/conte-crisanti-regioni-centrodestra-germania/
TWEET FLASH! ''GELO NEL SALOTTO TV DI MYRTA MERLINO MEDICO DI BASE IN COLLEGAMENTO: 'FAREMO I TAMPONI? PERÒ CI MANCANO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, L'ATS MI HA DETTO CHE LI ATTENDE ANCORA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALL'EMERGENZA...". MYRTA FA SCIVOLARE CON NONCHALANCE LA DENUNCIA E PASSA AD ALTRO TEMA'' (M.ARNESE) - SICURAMENTE NON C'ENTRA IL FATTO CHE ARCURI È IL SUO EX COMPAGNO-
Estratto dai tweet di Michele Arnese di www.startmag.it
https://www.startmag.it/mondo/conte-crisanti-regioni-centrodestra-germania/
MA DAVVERO IL TRIBUTO DI ROMA A GIGI PROIETTI È UNA FOTO “FRANCOBOLLO” PROIETTATA SU UNO SPICCHIO DI COLOSSEO? DESARIO (''LEGGO''): ''MERITAVA SENZA DUBBIO DI PIÙ. MOLTO DI PIÙ. E ANCHE ROMA, LA SUA ROMA, MERITAVA DI FARE UNA FIGURA MIGLIORE DI QUELLA ALLA QUALE L’HA COSTRETTA IL SINDACO VIRGINIA RAGGI''
I SORCI VERDINI - SI È PRESENTATO STASERA AL CARCERE DI REBIBBIA, ASSISTITO DALL'AVVOCATO FRANCO COPPI E ACCOMPAGNATO DAL FIGLIO. SICCOME COMPIRÀ 70 ANNI NELLA PRIMAVERA DEL 2021 E NON HA PROBLEMI DI SALUTE, ORA DEVE ANDARE IN CARCERE. SEMMAI, AL PROSSIMO COMPLEANNO I SUOI LEGALI VALUTERANNO LA RICHIESTA DI UNA DETENZIONE DOMICILIARE
VIRGINIA GIUBILATA DALLA RIUNIONE SUL GIUBILEO - VERTICE SEGRETO A PALAZZO CHIGI PER PARLARE DELL'ANNO SANTO 2025. QUELLO VERO, NON QUELLO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA, VOLUTO DA BERGOGLIO, CHE E' STATO UN MEZZO FLOP - A PALAZZO CHIGI SONO STATI VISTI ENTRARE IL PRESIDENTE DEL LAZIO NICOLA ZINGARETTI E MONS. FISICHELLA, DELEGATO DEL PAPA AI GRANDI EVENTI. I DUE HANNO PARLATO DELL'APPUNTAMENTO ROMANO, MA C'ERA UNA GRANDE ASSENTE: LA SINDACA DI ROMA VIRGINIA RAGGI…
ALT! PERCHÉ OLIVIA PALADINO È SCAPPATA A GAMBE LEVATE DA FILIPPO ROMA DELLE ''IENE''? DAGOSPIA HA RICEVUTO UN VIDEO GIRATO NEL SUPERMERCATO IN CUI SI È RIFUGIATA LA FIRST LADY. TUTTA COLPA DEL BORSONE CHE LA BIONDA ''OLLY'' PORTAVA CON SÉ E HA NASCOSTO NEL SUPERMERCATO. È CHIARAMENTE UNA BORSA DA PALESTRA. PECCATO CHE IL FATTACCIO SIA AVVENUTO QUANDO CONTE AVEVA GIÀ CHIUSO LE PALESTRE. NON È CHE LA PALLIDA PALADINO SI VA AD ALLENARE DI NASCOSTO E INFRANGENDO I DPCM? AH, SAPERLO…
HABEMUS BOZZA! – IL COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5: ALLA FINE L’HA AVUTA VINTA CONTE, IL PD E SPERANZA PROPONEVANO UN ORARIO ANTICIPATO (20 O 21 AL MASSIMO). NELLE REGIONI DELLA TERZA FASCIA DI RISCHIO SARÀ UN LOCKDOWN VERO E PROPRIO, MA NELLE ALTRE COSA CAMBIA RISPETTO AD ORA? DIDATTICA A DISTANZA E CENTRI COMMERCIALI CHIUSI NEL WEEKEND…