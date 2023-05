RAI, DI TUTTO, DI PUS! – DOMANI IL CDA DELLA RAI DOVRÀ RATIFICARE LA NOMINA DI ROBERTO SERGIO COME AD. CHISSÀ SE LA RENZIANA SOLDI VOTERÀ A FAVORE O CONTRO. UNA VOLTA OPERATIVO, IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINERÀ DG IL MELONIANO GIAMPAOLO ROSSI – RIMANDATO AL 25 MAGGIO IL PRIMO CDA DELLA NUOVA ERA: LO SLITTAMENTO PER LA NOMINA DEI DIRETTORI DEI TG DIPENDE DA SALVINI, CHE NON SI ACCONTENTA DEI TGR E VUOLE UN TG COME FDI E FI…