26 ott 2022 16:51

TWEET-FLASH! – CAMILLA CONTI (“LA VERITÀ”): “RONZULLI DICE A MELONI CHE ‘NON SARÀ MAI SOLA’. IL CHE PUÒ ESSERE INTERPRETATO O COME UNA RASSICURAZIONE O COME UNA MINACCIA” – “KISS ME LICIA” PROVA A SMENTIRE LE TENSIONI TRA LEI E LA PREMIER: “CI HANNO RAPPRESENTATO DIVISE, MA NOI SAPPIAMO BENE QUANTE COSE CI UNISCONO”. UN QUADRETTO DA LIBRO CUORE, ROVINATO IN DIRETTA DALLA STESSA “DONNA GIORGIA”, CHE NON HA MAI DEGNATO DI UNO SGUARDO L’INFERMIERA DI ARCORE!