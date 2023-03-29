TWEET FLASH!DIO PERDONA, VITTORIO FELTRI NO: “SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO IN OSPEDALE. GLI AUGURO DI TORNARE IN GAMBA AD ARCORE COSÌ POTRÀ FINIRE DI BASTONARE LA VISPA TERESA RONZULLI…”

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politica

IL NUOVO ORDINE CINESE – PER CAPIRE LE STRATEGIE DI XI JINPING PER IL FUTURO EQUILIBRIO GEOPOLITICO MONDIALE, BISOGNA SEGUIRE IL DENARO, E LE MOSSE DELLA “NEW DEVELOPMENT BANK”, CIOÈ IL BRACCIO OPERATIVO DEI PAESI “BRICS” (BRASILE, RUSSIA, INDIA, CINA, SUDAFRICA): VOLUTA DA PECHINO NEL 2014 PER SUPPORTARE I PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEI PAESI MEMBRI, IN REALTÀ È UNA BANCA DI SVILUPPO TOTALMENTE DIPENDENTE DALLA CINA – LE ULTIME DUE INIZIATIVE: LA NOMINA A PRESIDENTE DELL’EX PRESIDENTE BRASILIANA DILMA ROUSSEFF, E APRIRE LE PORTE ALL’EGITTO…

SUL PNRR IL GOVERNO RISCHIA IL COLLO. E PURE L’ITALIA - MATTIA FELTRI: “SICURAMENTE PERDIAMO UN BEL PO' DI DENARO, POI SARÀ PIÙ DIFFICILE PER IL GOVERNO SOVRANISTA ANDARE A BRUXELLES A CHIEDERE VINCOLI DI BILANCIO UN PO' PIÙ LASCHI, O PORTARE AVANTI IPOTESI DI DEBITO COMUNE” - “REPUBBLICA”: “VIENE NATURALE INSERIRE IL PASTICCIO PNRR IN UNA PIÙ GENERALE DIFFIDENZA DELLA PREMIER E DEL SUO GOVERNO NEI CONFRONTI DELL’EUROPA. È LA REALTÀ POLITICA DI UN’UNIONE A 27 CON I SUOI RITI E ANCHE LE SUE TRAPPOLE, DOVE A BATTERE I PUGNI SUL TAVOLO SI CORRE IL RISCHIO DI RITROVARSI SOLI MENTRE I VICINI DISTOLGONO LO SGUARDO”