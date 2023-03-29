Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale. Gli auguro di tornare in gamba ad Arcore così potrà finire di bastonare la vispa Teresa Ronzulli— Vittorio Feltri (@vfeltri) March 29, 2023
TWEET FLASH! – DIO PERDONA, VITTORIO FELTRI NO: “SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO IN OSPEDALE. GLI AUGURO DI TORNARE IN GAMBA AD ARCORE COSÌ POTRÀ FINIRE DI BASTONARE LA VISPA TERESA RONZULLI…”-
Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale. Gli auguro di tornare in gamba ad Arcore così potrà finire di bastonare la vispa Teresa Ronzulli— Vittorio Feltri (@vfeltri) March 29, 2023
IL VENTO DEL NORDIO – DOPO GIORNI DI SILENZIO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA È TORNATO A PARLARE. HA ASSICURATO CHE “ENTRO GIUGNO” IL GOVERNO EMANERÀ UN DISEGNO DI LEGGE PER EVITARE LA PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI – E, DURANTE IL QUESTION TIME ALLA CAMERA, IL GUARDASIGILLI HA CHIARITO CHE NON VERRÀ ABOLITO IL REATO DI TORTURA (“È UN REATO ODIOSO”), RICHIESTA CHE INVECE ERA STATA AVANZATA DA FRATELLI D’ITALIA. CHE NE PENSA GIORGIA MELONI?
IL NUOVO ORDINE CINESE – PER CAPIRE LE STRATEGIE DI XI JINPING PER IL FUTURO EQUILIBRIO GEOPOLITICO MONDIALE, BISOGNA SEGUIRE IL DENARO, E LE MOSSE DELLA “NEW DEVELOPMENT BANK”, CIOÈ IL BRACCIO OPERATIVO DEI PAESI “BRICS” (BRASILE, RUSSIA, INDIA, CINA, SUDAFRICA): VOLUTA DA PECHINO NEL 2014 PER SUPPORTARE I PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEI PAESI MEMBRI, IN REALTÀ È UNA BANCA DI SVILUPPO TOTALMENTE DIPENDENTE DALLA CINA – LE ULTIME DUE INIZIATIVE: LA NOMINA A PRESIDENTE DELL’EX PRESIDENTE BRASILIANA DILMA ROUSSEFF, E APRIRE LE PORTE ALL’EGITTO…
SUL PNRR IL GOVERNO RISCHIA IL COLLO. E PURE L’ITALIA - MATTIA FELTRI: “SICURAMENTE PERDIAMO UN BEL PO' DI DENARO, POI SARÀ PIÙ DIFFICILE PER IL GOVERNO SOVRANISTA ANDARE A BRUXELLES A CHIEDERE VINCOLI DI BILANCIO UN PO' PIÙ LASCHI, O PORTARE AVANTI IPOTESI DI DEBITO COMUNE” - “REPUBBLICA”: “VIENE NATURALE INSERIRE IL PASTICCIO PNRR IN UNA PIÙ GENERALE DIFFIDENZA DELLA PREMIER E DEL SUO GOVERNO NEI CONFRONTI DELL’EUROPA. È LA REALTÀ POLITICA DI UN’UNIONE A 27 CON I SUOI RITI E ANCHE LE SUE TRAPPOLE, DOVE A BATTERE I PUGNI SUL TAVOLO SI CORRE IL RISCHIO DI RITROVARSI SOLI MENTRE I VICINI DISTOLGONO LO SGUARDO”
“POVERI BAMBINI” – I FEROCI COMMENTI ALLA MELONI IN VERSIONE TOP GUN CHE AGLI ALUNNI DI PIAZZA DEL POPOLO CHE LA ACCLAMAVANO HA DETTO: “VI ASSUMO TUTTI” - DA RENZI A CONTE, ANCHE ALTRI PREMIER IN PASSATO NON HANNO RESISTITO ALLA TENTAZIONE DI FARSI ACCLAMARE DAI BAMBINI - REPUBBLICA: "IL SENSO DELLA MISURA È ORMAI MERCE RARA. BISOGNEREBBE RICORDARSENE PERCHÉ POI IL POTERE SFIORISCE…" - VIDEO
LA CONFERENZA ITALIANA SULLA RICOSTRUZIONE È UN FLOP CLAMOROSO – GIORGIA MELONI L’AVEVA ANNUNCIATA IN POMPA MAGNA DURANTE LA VISITA A KIEV, IL 21 FEBBRAIO. UN MESE DOPO, L’EVENTO SI È DI MOLTO RIDIMENSIONATO E SARÀ UNA SORTA DI BILATERALE TRA ITALIA E UCRAINA. PECCATO CHE NON CI SARÀ NEMMENO ZELENSKY, CHE (FORSE) MANDERÀ IL SUO PRIMO MINISTRO. LA DUCETTA SPERA CHE POSSA ARRIVARE ALMENO URSULA VON DER LEYEN, MA LA SUA PARTECIPAZIONE NON È CONFERMATA…