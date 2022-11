PIANTEDOSI, LA CONTROFIGURA DI SALVINI – MARCELLO SORGI: “DIVERSAMENTE DA LAMORGESE, PIANTEDOSI, ANCHE LUI TECNICO, ANCHE LUI PREFETTO, DIPENDE DA SALVINI, CHE L'HA VOLUTO AL VIMINALE, E NE INCARNA LA LINEA. E QUESTA È LA RAGIONE PER CUI UN PROBLEMA CRONICO COME L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA È TORNATO ATTUALISSIMO” – “SALVINI È CONVINTO CHE GLI ELETTORI SAPPIANO DI CHI HA INTRODOTTO LA STRATEGIA DELLA DUREZZA. E AL MOMENTO GIUSTO SE NE RICORDERANNO. PER QUESTO PIANTEDOSI DEVE ESSERE E APPARIRE COME SUA CONTROFIGURA: INCARICO CHE IL PREFETTO IERI HA CERCATO DI SVOLGERE AL SUO MEGLIO”