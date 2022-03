‘’E' SBAGLIATO CEDERE ARMAMENTI ALL'UCRAINA: NON FA CHE PROLUNGARE IL CONFLITTO" - L’EX AMBASCIATORE IN IRAQ MARCO CARNELOS: ''IL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO NAFTALI BENNET, HA CHIESTO A ZELENSKY DI ARRENDERSI. E QUESTO NON PER PAVIDITÀ DINANZI ALL'ARROGANZA DEL TIRANNO RUSSO, MA PERCHÉ GLI ISRAELIANI HANNO FORSE CALCOLATO CHE QUESTA GUERRA È PERSA IN PARTENZA. IL PROBABILE PUNTO DI CADUTA È LA NEUTRALITÀ DELL'UCRAINA, E NON HA SENSO VEDER DISTRUGGERE UN PAESE PER POI ARRIVARE COMUNQUE A QUELL'ESITO'' - “MOSCA È STATA SANZIONATA SOLO DALLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI, IL RESTO DEL MONDO SEMBRA RILUTTANTE O INDIFFERENTE. MA ANCHE ALCUNE POTENZE ALLEATE O AMICHE DEGLI USA INIZIANO A DARE SEGNI DI INSOFFERENZA…”