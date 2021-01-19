UBI MAIOR, MAIORINO CESSAT – LA SENATRICE PENTASTELLATA RIMPROVERA A SALVINI LA MASCHERINA DI TRUMP. INVECE DI CONTE “CHEERLEADER DI THE DONALD” COSA DICE? POI PER DARSI UN TONO CITA MONTALE: “SIAMO LO SBAGLIO DI NATURA, L'ANELLO CHE NON TIENE, IL FILO DA DISBROGLIARE CHE FINALMENTE CI METTA NEL MEZZO DI UNA VERITÀ” - LA BONINO SI RIFUGIA NEI PROVERBI (CHE NON SBAGLIANO MAI): "TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO..." IL MARE? NO, MASTELLA!

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“LA POLVERINI TENDE LA MANO A CONTE. MA IL BRACCIO ERA GIÀ TESO PURE PRIMA” - TUTTI I TWEET SU RENATONA, COMPRESO IL SUO CONTRO DAGOSPIA: "RINGRAZIO PER LA SOLIDARIETÀ RISPETTO AL FANGO CHE STA SPARGENDO SULLA MIA PERSONA" - V.FELTRI: “FANTASTICA. DALLA CAMICIA NERA ALLE MUTANDE ROSSE PER PARARSI I GLUTEI” - CROSETTO: “SE LE RAGIONI SONO SENTIMENTALI NON POSSO CHE TACERE: HO FATTO TANTE E TALI CAZZATE NELLA VITA, PER AMORE, CHE NON POSSO PERMETTERMI DI CRITICARE NESSUNO…”