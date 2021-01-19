ALESSANDRA MAIORINO maiorino alessandra emma bonino piu europa ALESSANDRA MAIORINO ALESSANDRA MAIORINO ALESSANDRA MAIORINO
UBI MAIOR, MAIORINO CESSAT – LA SENATRICE PENTASTELLATA RIMPROVERA A SALVINI LA MASCHERINA DI TRUMP. INVECE DI CONTE “CHEERLEADER DI THE DONALD” COSA DICE? POI PER DARSI UN TONO CITA MONTALE: “SIAMO LO SBAGLIO DI NATURA, L'ANELLO CHE NON TIENE, IL FILO DA DISBROGLIARE CHE FINALMENTE CI METTA NEL MEZZO DI UNA VERITÀ” - LA BONINO SI RIFUGIA NEI PROVERBI (CHE NON SBAGLIANO MAI): "TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO..." IL MARE? NO, MASTELLA!-
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“LA POLVERINI TENDE LA MANO A CONTE. MA IL BRACCIO ERA GIÀ TESO PURE PRIMA” - TUTTI I TWEET SU RENATONA, COMPRESO IL SUO CONTRO DAGOSPIA: "RINGRAZIO PER LA SOLIDARIETÀ RISPETTO AL FANGO CHE STA SPARGENDO SULLA MIA PERSONA" - V.FELTRI: “FANTASTICA. DALLA CAMICIA NERA ALLE MUTANDE ROSSE PER PARARSI I GLUTEI” - CROSETTO: “SE LE RAGIONI SONO SENTIMENTALI NON POSSO CHE TACERE: HO FATTO TANTE E TALI CAZZATE NELLA VITA, PER AMORE, CHE NON POSSO PERMETTERMI DI CRITICARE NESSUNO…”
SEGRE E SEGRETI – SGARBI CRITICA LA SCELTA DELLA SENATRICE DI VOTARE LA FIDUCIA AL GOVERNO: “DA UN SENATORE A VITA CI SI ASPETTEREBBE L’ASTENSIONE” - IL PARLAMENTARE RICORDA POI L’IMPEGNO DEL MARITO, ALFREDO BELLI PACI, NEL MSI. “HA MAI MANIFESTATO, LA SEGRE, LA SUA INDIGNAZIONE CIVILE PER LA CANDIDATURA DEL MARITO, ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 1979, NEL MOVIMENTO SOCIALE?”
TRANS-AMERICA! - BIDEN SCEGLIE RACHEL LEVINE COME SOTTOSEGRETARIA ALLA SANITÀ: SARA LA PRIMA TRANSGENDER AD AVERE UN INCARICO FEDERALE - TRUMP DOMANI FUGGIRÀ A MAR-A-LAGO E NON INCONTRERÀ IL SUO SUCCESSORE, CHE SARÀ ACCOLTO ALLA CASA BIANCA DAL CAPO MAGGIORDOMO TIMOTHY HARLETH
FLASH! E’ IL PARLAMENTO O L’ASILO MARIUCCIA? DOPO I BARBAPAPA’ DELLA MELONI, IL LEGHISTA CENTINAIO PARAGONA CONTE A UN OMINO PLAYMOBIL E TIRA FUORI IL PUPAZZETTO. POI METTE IL CARICO E ASSIMILA IL PREMIER AL NOTO TRASFORMISTA ARTURO BRACHETTI – SACCONE (UDC) REPLICA A MENTANA CHE AVEVA DETTO IL PAESE PENDE DALLE LABBRA DI CESA: “CE NE FOSSERO DI DEMOCRATICI CRISTIANI IN GIRO”. NON PUO’ MANCARE LA CITAZIONE MUSICALE CON IL CANTO DEGREGORIANO “VIVA L’ITALIA”