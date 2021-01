19 gen 2021 12:19

UBI MAIOR, MAIORINO CESSAT – LA SENATRICE PENTASTELLATA RIMPROVERA A SALVINI LA MASCHERINA DI TRUMP. INVECE DI CONTE “CHEERLEADER DI THE DONALD” COSA DICE? POI PER DARSI UN TONO CITA MONTALE: “SIAMO LO SBAGLIO DI NATURA, L'ANELLO CHE NON TIENE, IL FILO DA DISBROGLIARE CHE FINALMENTE CI METTA NEL MEZZO DI UNA VERITÀ” - LA BONINO SI RIFUGIA NEI PROVERBI (CHE NON SBAGLIANO MAI): "TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO..." IL MARE? NO, MASTELLA!